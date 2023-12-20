عشان تدخل الامتحان مطمن “رابط تسجيل استمارة الشهاده الاعداديه” 2024 لجميع المحافظات

تعتبر عملية تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية في مصر لعام 2024 محورًا هامًا للعديد من الطلاب وأولياء الأمور وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن آخر موعد رسمي لتسجيل الاستمارة الإلكترونية وطرق تفعيل البريد الإلكتروني الموحد للطلاب.

رابط تسجيل استمارة الشهاده الاعداديه

لقد تمت فترة التسجيل من 5 ديسمبر وحتى 31 ديسمبر الجاري، ويمكن للطلاب تنفيذ هذه العملية عبر منصة التقدم الإلكتروني للامتحانات المقدمة من الوزارة office365.emis.gov.eg، تشير التقارير إلى أن وزارة التربية والتعليم قامت باتخاذ إجراءات مكثفة لضمان استعدادها لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي.

من بين الإجراءات المهمة التي تم إصدارها، يأتي تسجيل بيانات لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بكل مديرية تعليمية، ويتم تسجيل هذه البيانات عبر تطبيق إلكتروني يقوم به مدير إدارة الإحصاء بالمديرية.

وجهت الوزارة تنبيهًا للمدارس لمراجعة استمارة التقدم الإلكترونية والتأكد من صحتها، خاصةً فيما يتعلق بالصورة الشخصية المرفقة، كما تم التأكيد على ضرورة طباعة كشوف إلكترونية بعد انتهاء الطلاب من التسجيل وتسليمها للطلاب.

من جهة أخرى، أشارت التقارير إلى قلق وزارة التربية والتعليم بشأن ضعف نسبة التسجيل في امتحانات الثانوية العامة ولحل هذه المشكلة، تقوم الوزارة بعرض معدلات ونسب التسجيل لكل مديرية، مع التأكيد على ضرورة تفعيل اسم المستخدم وكلمة المرور المخصصة لعملية التسجيل.

توجهت وزارة التربية والتعليم بتعليمات هامة للمديريات التعليمية بخصوص مشاركة المراقبين ورؤساء اللجان في امتحانات الثانوية العامة، حيث يتعين عليهم تحديث وتسجيل البيانات بشكل دوري، وتحذيرهم من أن عدم الامتثال لهذه التعليمات قد يؤدي إلى عدم النظر في استمارات الترشيح.