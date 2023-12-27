“مجلس الأمانة العامة في العراق” يُوضح إجازات العام الجديد 2024 (عطلات العراق الرسمية طوال العام)

إجازات العام الجديد في العراق، عدد كبير جداً من المواطنين في دولة العراق بالتحديد الطلاب وأولياء الأمور يبحثون عن المواعيد الخاصة بالإجازات الرسمية لعام 2024 ولذلك سوف نتناول هذه الأجازات بالتفصيل نظراً لأنها تهم عدد كبير جداً من المواطنين الباحثين عن الراحة والهدوء والاستمتاع بالإجازة بعد فترة عمل طويلة وفترة دراسة طويلة ولذلك سوف نستعرض إجازات العامل الجديد في العراق.

إجازات العام الجديد في العراق

‏تم الإعلان من قبل مجلس الأمانة العامة في دولة العراق عن مواعيد الأجازات الخاصة بالعام الجديد وكل التفاصيل الخاصة بالإجازة الرسمية والغير الرسمية المحددة من قبل الوزارة حرصاً منها على راحة المواطنين وسوف نعرض كل التفاصيل أمامهم وخصوصا الطلاب حتى يكونوا على علم كبير بما سيحدث العام الدراسي الجديد.

‏تكون بداية إجازات العام هو عيد رأس السنة الميلادية ويكون يوم 1 من يناير.

الاجازة الهامة هي إجازة عيد الجيش العراقي في 6 يناير.

اما عن عيد النيروز فهو يكون 11 من مارس.

عطله عيد العمال يوم واحد من شهر مايو.

عطلة عيد الفطر وعيد الأضحى والمولد النبوي.

الإجازة الخاصة بإعلان عن تأسيس جمهورية العراق ويكون يوم 14 يوليو.

اجازة اليوم الوطني للعراق وتكون 3 أكتوبر.

الاجازة الخاصة بيوم النصر وتكون 10 ديسمبر.

الاحتفال بميلاد السيد المسيح.

عطلات العراق الرسمية طوال العام

‏سوف نتعرف بالتفصيل على الأجازات والعطلات التي توجد طول العام في دولة العراق:

‏إجازة الاحتفال برأس السنة الهجرية وتكون في بداية شهر محرم.

‏يوم عاشوراء وهو 10 محرم ويتم الاحتفال به أيضاً.

‏يوم 12 من شهر ربيع الأول يتم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

‏10 ديسمبر هو يوم الاحتفال بعيد النصر وهو يتم الاحتفال به كل عام.

‏ختاماً لموضوعنا إجازات العام الجديد في العراق تم استعراض مواعيد و تواريخ الاجازات الرسمية في دولة العراق.