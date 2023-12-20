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تحسم الجدال “الوزارة تكشف كم يبلغ نصيب الفرد على التموين لشهر يناير 2024” بعد الزيادة الأخيرة
كم يبلغ نصيب الفرد على التموين أثارت أخبار تفيد بزيادة حصة المواطنين في التمويل خلال شهر يناير القادم اهتماما واسعا وفضولا كبيرا لدى الكثير من المواطنين في مصر، ينتظر أن تكون هذه الزيادة موضوع اهتمام عام.
كم يبلغ نصيب الفرد على التموين
يحث المواطنون على توخي الحذر والتحقق من مصداقية المعلومات، وذلك عبر متابعة المصادر الرسمية والإعلانات الرسمية من الجهات المعنية، مثل وزارة التموين أو الجهات المختصة في الحكومة، تتطلع الجماهير إلى مزيد من التوضيحات والإعلانات الرسمية للتأكد من صحة المعلومات حيث أكدت وزاره التموين ان يحصل كل مستفيد بالبطاقه تموينية بقيمة 50 جنيها.
يتاح للمواطنين الحصول على مجموعة متنوعة من السلع التموينية بأسعار ميسرة باستخدام
- أرز بوزن 1 كيلو بسعر 10.50 جنيه.
- فول بوزن 500 جم بسعر 7.50 جنيه.
- لبن جاف بوزن 125 جم بسعر 20 جنيها.
- صابون بوزن 125 جم بسعر 6.50 جنيهات.
- خل بتركيز 5% وبسعة 900 مل بسعر 5 جنيهات.
- العدس المجروش بوزن 500 جم بثمن21 جنيها.
- الصلصة 300بوزن جم بسعر 8 جنيهات.
- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.
- مسحوق عادي يدوي بوزن 800 جم بسعر 16 جنيها.
- مسحوق أتوماتيك بوزن 800 جم بسعر 25 جنيها.
- المربى بأنواعه بوزن 350 جرام بتكلفة 16 جنيها.
- طحينة بيضاء بظرف يزن 140 جراما بسعر 3.75 جنيه.
- قهوة سريعة الذوبان بوزن 18 جم بسعر 4 جنيهات.
- شاي ناعم بوزن 40 جراما بتكلفة 5 جنيهات.
- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك بوزن 1 كجم بسعر 18.00 جنيهات.