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كل اللي عايز تعرفه هتلاقيه “هنــا” الموضوعات البحثية لطلاب صفوف النقل الإعدادي والابتدائي والثانوي 2024
الموضوعات البحثية لطلاب صفوف النقل بدأت مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية في إعلان قائمة موضوعات المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب صفوف النقل، من الصف السادس الابتدائي حتى الثاني الثانوي، وقد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلزام جميع الطلاب بتسليم المشروعات البحثية المقررة عليهم قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول بأسبوعين، لغرض التقييم واحتساب الدرجات، وأوضحت الوزارة أن المشروعات البحثية تحمل وزنًا إجماليًا يبلغ 50 درجة، وهي لا تُضاف إلى المجموع العام. ولنجاح الطلاب في المشروعات البحثية، يتعين عليهم الحصول على نسبة لا تقل عن 50% من الدرجة الكلية.
الموضوعات البحثية لطلاب صفوف النقل
المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب صفوف النقل في محافظة الإسكندرية:
للمرحلة الاعدادية:
- مشروع الطاقة الشمسية بأسوان.
- المشروعات القومية تغيير خارطة مصر التنموية.
- المشروعات القومية ودورها في معالجة مشكلة البطالة.
- استراتيجية تنمية سيناء أرض الفيروز.
- انجازات الدولة المصرية في مدينة العلمين الجديدة ومشروعات الطاقة النظيفة.
- مشروع عملاق الغاز المصري “حقل ظهر”.
- العاصمة الإدارية الجديدة – معالمها وأهم مشروعاتها.
- كوبري تحيا مصر والممشى السياحي.
- مشروع الاستزراع السمكي من المشروعات الاقتصادية ودورها في سد الفجوة الغذائية.
- المشروعات القومية وأثرها على الاقتصاد المصري.
- التغيرات المناخية وأثرها على البيئة.
- المشروعات القومية وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي على مصر.
- مشروع مدينة الأثاث بدمياط من المحلية إلى العالمية.
- محور ديروط الحر.
للمرحلة الثانوية:
- مشروع مدينة أسوان الجديدة.
- مشروع محور كلابش فوق النيل.
- نتائج وتوصيات مؤتمر المناخ الذي عقد في الفترة من 11/11/2022 إلى 18/11/2022 بمدينة شرم الشيخ.
- انجازات الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم.
- المدن المستدامة.
- التحديات التي واجهت الدولة المصرية للنهوض بها وطرق مواجهتها.
- الأهمية الاجتماعية على المجتمع من مشروعات الإسكان الجديدة.
- مشروع الاستزراع السمكي من المشروعات الاقتصادية ودورها في سد الفجوة الغذائية.
- مشروع المليون ونصف فدان – مجتمعات مستدامة.
- الأهمية الاقتصادية لمشروع تنمية المثلث الذهبي بصعيد مصر.
- أهمية التنمية الاقتصادية لمنطقة قناة السويس.
- الاهمية الاقتصادية لمشروع الضبعة الجديدة.
- المشروعات المائية “قناطر اسبوط الجديدة”.
- مبادرة حياة كريمة في محافظات مصر.
- المشروع القومي للطرق وبناء مجتمعات عمرانية جديدة.
- مشروع الصوب الزراعية وأثرها في التنمية.