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جهز القنوات من دلوقتي “جدول مباريات الأهلي القادمة” وتردد القنوات الناقلة مجانًا 2024
جدول مباريات الأهلي القادمة ينتظر عشاق الكرة المصرية وجماهير النادي الأهلي بفارغ الصبر مواعيد المباريات القادمة التي ستشهد تنافسًا شرسًا ولحظات إثارة لا مثيل لها، يأتي هذا الجدول ضمن إطار استعدادات النادي لتحقيق النجاحات والتألق في المسابقات المحلية والدولية، تعتبر هذه المرحلة فارقًا هامًا في مسيرة الفريق، حيث يتطلع الأهلي إلى تحقيق الانتصارات وتحقيق البطولات في مختلف المسابقات التي يشارك فيها، ومن خلال هذا الجدول، يمكن لمحبي الأهلي متابعة مواعيد المباريات والتحضير لدعم فريقهم المحبوب في كل تحدٍ يواجه.
جدول مباريات الأهلي القادمة
بالطبع، ها هي الأحداث الرياضية المنتظرة للأهلي:
- يواجه الأهلي بيراميدز في الدوري المصري، يوم الاثنين، 18 ديسمبر 2023، الساعة 05:00 م.
- يلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا، يوم الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023، الوقت غير محدد بعد.
- يتواجه الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري، يوم الاثنين، 25 ديسمبر 2023، الساعة 07:00 م.
- يصطدم الأهلي بفاركو في الدوري المصري، يوم الثلاثاء، 2 يناير 2024، الساعة 04:00 م.
- يتقابل الأهلي والزمالك في الدوري المصري، يوم الخميس، 15 فبراير 2024، الساعة 07:00 م.
- يلعب الأهلي ضد طلائع الجيش في الدوري المصري، يوم الاثنين، 19 فبراير 2024، الساعة 04:00 م.
- يقابل الأهلي ميدياما في دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة، 23 فبراير 2024، الوقت غير محدد بعد.
- يلتقي الأهلي مع يانج افريكانز في دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة، 1 مارس 2024، الوقت غير محدد بعد.
- يواجه الأهلي البنك الاهلي في الدوري المصري، يوم السبت، 9 مارس 2024، الساعة 07:00 م.
- يتقابل الأهلي والزمالك في كأس مصر، يوم الأربعاء، 13 مارس 2024، الوقت غير محدد بعد.
- يلعب الأهلي ضد إنبي في الدوري المصري، يوم الأحد، 17 مارس 2024، الساعة 09:00 م.
- يصطدم الأهلي بفيوتشر اف سي في الدوري المصري، يوم الاثنين، 1 إبريل 2024، الساعة 05:00 م.