أسبوعين بس على موعد بداية امتحانات نهاية الترم الاول 2023 الابتدائية!! ألحقوا ذاكروا بسرعة مافيش وقت

تعتبر مواعيد الفصل الدراسي وامتحانات نصف العام أحد الأمور الأساسية للطلاب وأولياء الأمور، يسعى الجميع للتحضير بشكل جيد لتحقيق أداء ممتاز يقدم هذا المقال الشامل نظرة عامة على مواعيد الفصل الدراسي والامتحانات للعام الدراسي 2023-2024، مع التركيز على جداول الامتحانات والأحداث الهامة.

موعد بداية امتحانات نهاية الترم الاول 2023 الابتدائية

وفقًا لوزارة التربية والتعليم، بدأ التيرم الأول في 30 سبتمبر 2023، ومن المقرر أن يستمر حتى 25 يناير 2024. يتيح هذا الفترة للطلاب فرصة الاستعداد الجيد لامتحانات نصف العام.

امتحانات صفوف النقل

تبدأ امتحانات صفوف النقل في المدارس التعليمية الفنية في 9 يناير 2024، وتمتد حتى يوم 14 يناير 2024.

هذه الفترة تشكل تحديات للطلاب وتتطلب التركيز والاستعداد الجاد.

إجازة نصف العام

مع بداية إجازة نصف العام في 27 يناير 2024، يحظى الطلاب بفترة راحة تمكنهم من الاستراحة والتجهيز للفصل الثاني.

الفصل الثاني

يبدأ الفصل الثاني في 10 فبراير 2024، ومن المقرر أن يستمر حتى 6 يونيو 2024، يشير ذلك إلى بداية فترة جديدة من التحديات والفرص التعليمية.

امتحانات التيرم الثاني

تبدأ امتحانات التيرم الثاني في 25 مايو 2024، وتمتد حتى 23 يونيو 2024. هذه الفترة تُعتبر حاسمة لتحديد مدى استيعاب الطلاب للمحتوى الدراسي.

جداول الامتحانات

وفقًا لوزارة التربية والتعليم، تكون جداول امتحانات الفصل الثاني 2023 موحدة على مستوى الإدارات التعليمية، يشدد على أهمية تنظيم الجهد والمذاكرة بشكل فعّالة.

مع اقتراب مواعيد الامتحانات والأحداث الهامة، يجب على الطلاب وأولياء الأمور التحلي بالهدوء والتركيز على التحضير الجاد.