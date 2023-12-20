بدل الراتب هيكونوا راتبين “معاشات شهر يناير بزيادة جديدة 360 جنية” لهذه الفئات فقط!!

تم الإعلان مؤخرًا عن خطوة هامة تجاه تعزيز نظام التأمين الاجتماعي في مصر، حيث قام اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالإعلان عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات اعتبارًا من الأول من يناير 2024، تلك الخطوة الجريئة تعكس التفاني في تحسين ظروف المؤمن عليهم وتعزيز فعالية نظام التأمين الاجتماعي.

الاستعلام عن قيمة الزيادة في معاشات شهر يناير

وفقًا للإعلان الرسمي، سيتم رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1300 جنيهًا، مقارنة بالمبلغ السابق البالغ 1105 جنيهات، كما سيشهد الحد الأقصى للمعاش زيادة إلى 10080 جنيهًا، مقابل 8720 جنيهًا، يتساءل الكثيرون عن تأثير هذه الزيادة على المعاشات الشهرية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين نظام التأمين الاجتماعي.

تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ القانون رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على آلية سنوية لزيادة الحد الأدنى والحد الأقصى للمعاشات.

يهدف هذا القرار إلى تعزيز قيمة المعاشات للمؤمن عليهم، وهو ما يعكس التفاني في توفير حياة كريمة للمواطنين بمراعاة الظروف المالية والاقتصادية الراهنة.

وفي تطور آخر، تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2000 جنيه بدلاً من 1700، والحد الأقصى إلى 12600 جنيه بدلاً من 10900.

يعكس هذا الإجراء التزامًا قويًا بتحسين شروط الاشتراك التأميني وتقديم مزيد من الدعم للفئات المحدودة.

رداً على استفسارات حول التوازن مع تحديد الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 3500 جنيه، أوضح اللواء جمال عوض أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني لا يتعارض مع هذا القرار، يتيح هذا الإجراء توفير مرونة أكبر في تقديم المزايا الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للعمال.