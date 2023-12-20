بشرى سارة للجميع “تبكير موعد صرف معاشات يناير 2024” أحسب معاشك بالورقة والقلم !!

موعد صرف معاشات يناير 2024 أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن خبر سار للمواطنين، حيث تم الإعلان عن زيادة في معاشات يناير 2024، ووفقًا لرئيس الهيئة اللواء جمال عوض، سيتم رفع الحد الأدنى للمعاشات بقيمة 195 جنيهًا على الأقل لكل معاش، وسيصل الزيادة إلى 1280 جنيهًا لأقصى حد للمعاش، يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتحسين أوضاع المعاشات وتقديم الدعم للمواطنين، الزيادة في المعاشات تعد إحدى المبادرات الهامة التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمستحقين وتعزيز الرعاية الاجتماعية.

موعد صرف معاشات يناير 2024

تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بصرف معاشات يناير 2024 بزيادة جديدة لحوالي 11 مليون صاحب معاش، حيث يبدأ صرف المعاشات في 1 يناير 2024، ويستمر الصرف على مدى 6 أيام متتالية، ويتم ذلك عبر البريد المصري ومنافذ شركة فورى، وماكينات الصرف الآلي ATM في البنوك، وفروع بنك ناصر الاجتماعي، ومن خلال المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول.

تفاصيل زيادة المعاشات يناير 2024

رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1300 جنيهًا في يناير 2024 بدلاً من 1105 جنيهات.

الحد الأقصى يرتفع من 8720 جنيهًا إلى 10 آلاف جنيه.

تتراوح الزيادة بين 195 جنيهًا إلى 1280 جنيهًا حسب فئة المستحق.

للاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي، يمكنك اتباع الخطوات التالية: