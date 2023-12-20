تابع طلب الحجز الخاص بك في شقق الاسكان الاجتماعي “من هنـــا” ولو ملحقتش قدم تاني بـ 10 ألف جنية بس

ازدادت عمليات البحث في الأيام الأخيرة الماضية عن شقق الاسكان الاجتماعي حيث تم طرق شقق التنمية المحلية في الفترة الماضية ويتم تسليم الوحدات كاملة المرافق خلال عام وذلك بعد إعلان المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية حيث يمكن التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي وذلك في 8 محافظات مصرية خلال السطور التالية نكشف عن شروط وكيفية حجز شقق الاسكان الاجتماعي.

كيفية حجز شقق الاسكان الاجتماعي

أعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي عن طرح وحدات سكنية جديدة في مناطق مختلفة من محافظة القاهرة ، ويستطيع جميع المواطنين الاستعلام عن أماكن شقق التنمية المحلية الجديدة من خلال موقع وزارة الإسكان أو عبر الاتصال بالخط الساخن 15444 حيث توجد أنظمة ميسرة في طريقة الدفع مع وجود مقدم حجز والتقسيط بحد أدنى 10 آلاف جنيه شهريًا وإليكم شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي.

يجب أن يكن المواطن مصري الجنسية.

يجب ان يكون محل اقامتك او محل عملك في المحافظة التي تقدم بها على الوحدات السكنية.

يجب شراء كراسة الشروط ودفع مقدم الحجز.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 22 عام.

أماكن شقق الاسكان الاجتماعي

بعد التعرف على شروط الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي يبحث الكثير من المواطنين عن أماكن شقق الاسكان الاجتماعي وهي في القاهرة حيث توجد 72 وحدة بالمعصرة و 280 بمدينة نصر ، وأكثر من 227 بالخيالة وتوجد الكثير من الوحدات في محافظة كفر الشيخ ومحافظة القليوبية وسوهاج والمنيا ومحافظة الشرقية والدقهلية.