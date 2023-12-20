فاضل كام يوم بس على موعد بداية امتحانات نهاية الترم الاول 2023 الابتدائية!! استعد

موعد بداية امتحانات نهاية الترم الاول 2023 الابتدائية أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ستبدأ في يناير المقبل، وأكدت الوزارة أن المديريات التعليمية والإدارات ستحدد المواعيد المحددة لبداية الاختبارات، وسيتم الإعلان عن الجداول في المواعيد المحددة بالمدارس، وتوضح الوزارة أن كل مديرية ستحدد مواعيد انطلاق الاختبارات للفصل الدراسي الأول، مع الالتزام بشرح المناهج الدراسية للفصل الدراسي الأول والالتزام بالخريطة الزمنية المحددة.

موعد بداية امتحانات نهاية الترم الاول 2023 الابتدائية

أعلن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم عن مواصفات امتحانات الفصل الدراسي الأول على النحو التالي:

يجب أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية ضمن حدود المقرر الدراسي المستهدف.

توزيع الأسئلة يجب أن يكون على نواتج التعلم للمادة وفقًا للوزن النسبي لها.

يجب أن تشمل الأسئلة مستويات صعوبة متنوعة لتمكينها من التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

يجب أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

يجب أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

يجب على الورقة الامتحانية أن تستوفي البيانات الأساسية المتعلقة بالمرحلة، الصف، المادة، الزمن، والدرجة (الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة، والعام الدراسي).

قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول “نصف العام” للعام الدراسي 2023 / 2024 بحضور أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وفيما يلي مواعيد الامتحانات للمراحل المختلفة:

المرحلة الابتدائية:

الصف الثاني والثالث الابتدائي: من الثلاثاء 9 يناير حتى الأربعاء 10 يناير 2024.

الصف الرابع والخامس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والرابع والخامس والسادس والسابع (صم وضعاف السمع): من السبت 6 يناير حتى الخميس 11 يناير 2024.

الصف السادس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن (صم وضعاف السمع): من السبت 13 يناير حتى الثلاثاء 16 يناير 2024.

المرحلة الإعدادية:

الصف الأول الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني): من السبت 6 يناير حتى الإثنين 15 يناير 2024.

الصف الثاني الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني): من الثلاثاء 9 يناير حتى الثلاثاء 16 يناير 2024.

امتحانات الشهادة الإعدادية (العامة والمهنية والمكفوفين والصم): من الأربعاء 17 يناير حتى الأربعاء 24 يناير 2024.

مرحلة التعليم الثانوي الفني:

الفترة من السبت 6 يناير حتى الأربعاء 24 يناير 2024.

الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة:

الصفين الأول والثاني الثانوي للصُم وضِعاف السمع: من الثلاثاء 9 يناير حتى 16 يناير 2024.

الصفين الأول والثاني الثانوي المكفوفين: من السبت 6 يناير حتى الثلاثاء 16 يناير 2024.

الصفوف العامة:

الصف الأول الثانوي العام: من يوم الاثنين 15 يناير 2024 حتى الأربعاء 24 يناير 2024.

الصف الثاني الثانوي العام: من الأحد 14 يناير حتى الأربعاء 24 يناير 2024.

وشددت محافظة الجيزة على أهمية الالتزام بالجداول المعتمدة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.