يبختك كلها أيام وتقبض بالزيادات .. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر بالزيادة الجديدة 2023 وجدول الحد الأدني للاجور

يبحث الكثير من المواطنين عن ميعاد صرف مرتبات شهر ديسمبر بالزيادة الجديدة 2023، خصوصاً بعد الاقتراب من آخر الشهر واقتراب مستحقات الموظفين فى الدولة، وسوف يتم صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 بالزيادة التي قررها الرئيس من شهر أكتوبر الماضي، تبعاً لما أعلنت عنه وزارة المالية.

ميعاد صرف مرتبات شهر ديسمبر بالزيادة الجديدة 2023

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر بالزيادة الجديدة يشغل بال الكثير من الموظفين والعاملين في الدولة، وبناءاً على ذلك أقرت وزارة المالية على صرف مرتبات كل العاملين من يوم 25 من شهر ديسمبر الحالي بالزيادة الجديدة، ويظل الصرف ممتد إلى يوم الخميس 28 ديسمبر 2023 الحالي لكل العاملين والموظفين بالدولة، والإعلان عن صرف مستحقات شهر نوفمبر 2023، لكل العاملين ممن تخلفوا عن صرف المرتبات في المواعيد المقررة من وزارة المالية، ويكون ذلك في ايام 9 و10 و11 من شهر ديسمبر الحالي 2023، وسوف يتم صرف المرتبات في 66 وزارة وجهة حكومية من يوم 24 ديسمبر 2023.

الحد الادني لأجور الموظفين في شهر ديسمبر 2023