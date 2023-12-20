خد بالك عشان هتتراقب .. نائب وزير التعليم يتحدث عن تجهيز آلاف الكاميرات في الفصول الدراسية

تبعاً لما أعلنته منظمة اليونسكو عن ورشة العمل المشترك التي قامت بتنظيمها مع وزارة التعليم في مصر، قام الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التعليم للتطوير التكنولوجي بتقديم عرض ملفت بخصوص الربط بين تحقيق التحول الرقمي (DTC) وبين خطة تطوير قطاع التعليم في مصر، ويعبر هذا العرض عن جزء بسيط من جهود الحكومة من أجل تحسين جودة التعليم في مصر.

قرار نائب وزير التعليم ورأيه في التحول التكنولوجي

قام الدكتور أحمد ضاهر بالتوضيح على أن عرض التعليم في مصر يواجه تحديات كثيرة جداً، تقف عائق في تحسين جودته، كما يوضح تحليل للقطاع في العامين الماضيين تواجد مجموعة من التحديات الرئيسية، وتفيد إتاحة وجودة التعليم في مصر، كما وضح الدكتور أحمد ضاهر إلى أن التحول التكنولوجي في التعليم نتج عنه أن التعليم تحول إلى شيء تقليدي ممل لأنه يقوم بتقييد الإبداع والابتكار في عملية التعليم، كما يعد هذا التحول التكنولوجي ضروري استخدامه من أجل تحسين جودة التعليم، ولكن في حالة استخدامه يجب معرفة كيفية تحقيق التوازن بين التكنولوجيا والحفاظ على الإبداع للحفاظ على بيئة تعليمية صحية.

المشاكل المتواجدة والعجز في معلمين بعض التخصصات في مصر

من أهم المشاكل المتواجدة والتحديات المهمة التي أعلن عنها الدكتور أحمد ضاهر هي أن العدد الكبير للطلاب في بعض المدارس وكثافتهم يؤثر على جودة التعليم، كما أضاف إلى أن عجز المعلمين في بعض التخصصات المهمة هو سبب في وجود تلك التحديات التي تنشأ.

التحديات تؤدي إلى وجود فرص تحسين من جودة التعليم

لقد قام الدكتور أحمد ضاهر بالتأكيد على أن تلك التحديات يمكن أن تتحول إلى فرص للتحسين، خصوصاً عن طريق الربط بين التحول الرقمي DTC وجودة التعليم في مصر، عن طريق اقتراح استراتيجيات كاملة تتناسب مع التطوير التكنولوجي، وتسد احتياجات الطلاب والمعلمين والهدف منها هو تحقيق مميزات التحول التكنولوجي في مجال التعليم في مصر.