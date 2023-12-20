التسجيل في مسابقة مشرف التربية في الجزائر 2024 والخطوات والشروط
التسجيل في مسابقة مشرف التربية في الجزائر 2024، بحث كبير على جوجل حوةل مسابقة التربية والتي تعتبر من أهم المسابقات التعليمية التي يترقبها الخريجين كل عام بفارغ من الصبر، يتم تخصيص عدد كبير من الوظائف الشاغرة للمتقدمين مشرف تربية لجميع المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والمرحلة المتوسطة، وجاء هذا القرار من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية وتطبيق جميع الأنظمة الحديثة لتحسين مستوى الطلاب، ترقبوا معنا الفقرات التالية لمعرفة خطوات التسجيل في مسابقة مشرف التربية في الجزائر 2024
التسجيل في مسابقة مشرف التربية في الجزائر 2024
لقد قامت وزارة التربية والتعليم الجزائرية بالإعلان عن اقتراب فتح باب التسجيل في مسابقة التربية وهذا لأن الوزارة أكدت أنها بحاجة إلى مشرفين تربويين لتعزيز العملية التعليمية وتطويرها، حيث تبذل الوزارة أقصى الجهد لكي تنهض بالتعليم وتعوض السنوات الماضية التي تأثرت بها العملية التعليمية بسبب جائحة كورونا، وأشارت الوزارة بأن التعليم سوف يتم بشكل إلكتروني ضمن منظومة التطوير الجديدة والتي تأتي على النحو التالي:
- أولاً عليكم الضغط على هذا الرابط وزارة التربية الوطنية الجزائرية.
- ثم الضغط على الخدمات.
- اختر مسابقة مشرف التربية.
- قم بالإطلاع على الشروط والأحكام ثم الضغط موافقة.
- قم بتسجيل البيانات المطلوبة ورفع المستندات المطلوبة.
- الضغط على إرسال الطلب.
شروط القبول في مسابقة مشرف التربية الجزائر
هناك بعض الشروط والضوابط الأساسية أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم الجزائرية لمن يريد التسجيل في مسابقة مشرف التعليم وتأتي الشروط على النحو التالي
- التقدم متاح فقط للمواطنين من الجنسية الجزائرية.
- أن يتمتع المتقدم بخبرة في هذا المجال لا تقل عن 3 سنوات.
- إجتياز المقابلة الشخصية.
- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالريوس بتقدير عالي لا يقل عن جيد جداً.
- يجب أن يكون لدى المتقدم معرفة كبيرة بالنظام التعليمية الجديد ويستطيع من تطويره.
- أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك.