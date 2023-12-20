خد بالك عشان بطاقتك هتقف .. تنبيه البريد المصري على إيقاف معاملات السحب والشراء الدولي لبطاقات الخصم المباشر الذهبية والكلاسيكية
إيقاف التعامل الدولي ببطاقات الخصم المباشر
قامت هيئة البريد المصري بتنبيه عملائها على أنه سوف يتم إيقاف كل خدمات السحب والشراء الدولي عن طريق البطاقات التي تبدأ برقم 409789 وهي بطاقات الخصم المباشر الذهبية والكلاسيكية، وقد حدث هذا لتغيير تبعاً لتوجيهات من الإدارة وتعليمات منها.
البنك المركزي يمنع التعامل الدولي ببطاقات الخصم المباشر فقط
البنك المركزي المصري قد أصدر قرار بمنع التعامل الدولي ببطاقات الخصم المباشر، ويرجع السبب إلى سوء استخدامها في الفترة الماضية، بسبب تأثير تلك البطاقة على الاحتياطي الأجنبي في البنوك المصرية، ويرجع ذلك إلى قيام بعض العملاء ومستخدمي البطاقة بدفع كميات كبيرة في هذه المعاملات الدولية.
هل البديل للمعاملات الدولية حالياً هي بطاقة إيزي باي؟
بطاقات إيزي باي هي بطاقات خاصة بحسابات التوفير وهي ما زالت تعمل بشكل سليم في التعامل الدولي والمحلي بالدولار ، تبعاً لما أعلن عنه البريد المصري بعدما قام بإيقاف كل التعامل الدولي بالدولار على بطاقات الخصم المباشر فقط، وبناءاً على ذلك تعتبر هي البديل الوحيد الآن للبطاقات الائتمانية في التعامل الدولي.
كيفية الربط بين بطاقة ايزي باي وبطاقة باي بال؟
- القيام بتسجيل الدخول على حساب الباي بال الخاص بك.
- ثم القيام بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- قم بالضغط من خلال صفحتك الشخصيه على خانة ربط بطاقة أو حساب بنكي.
- القيام بإدخال كل بيانات بطاقة ايزي باي الخاصة بك.
- بعد الانتهاء من إدخال البيانات المطلوبة، قم بالضغط على كلمة حفظ.
- بعدها سوف يتم خصم 1.95 دولار من البطاقة كإجراء أمني من خلال الباي بال.
- سوف يظهر بعد ذلك مربع حوار يطلب منك إدخال كود التفعيل الذي يكون من 4 أرقام، وحتى تحصل على ذلك الكود، قم بالاتصال على رقم 16789 وهي خدمة عملاء البريد المصري.
- بعدها سيطلب منك رقم البطاقة وبيانات أخرى للتأكيد من هويتك، وبعدها قم بطلب كود الباي بال منهم، ويكون الخاص بآخر تعامل تم على بطاقة إيزي باي الخاصة بك.
- بعد الحصول على الكود، عليك الدخول مرة إلى حسابك على الباي بال وقم بإدخال الكود.