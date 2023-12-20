خد بالك عشان بطاقتك هتقف .. تنبيه البريد المصري على إيقاف معاملات السحب والشراء الدولي لبطاقات الخصم المباشر الذهبية والكلاسيكية

قامت هيئة البريد المصري بتنبيه عملائها على أنه سوف يتم إيقاف كل خدمات السحب والشراء الدولي عن طريق البطاقات التي تبدأ برقم 409789 وهي بطاقات الخصم المباشر الذهبية والكلاسيكية، وقد حدث هذا لتغيير تبعاً لتوجيهات من الإدارة وتعليمات منها.

البنك المركزي يمنع التعامل الدولي ببطاقات الخصم المباشر فقط

البنك المركزي المصري قد أصدر قرار بمنع التعامل الدولي ببطاقات الخصم المباشر، ويرجع السبب إلى سوء استخدامها في الفترة الماضية، بسبب تأثير تلك البطاقة على الاحتياطي الأجنبي في البنوك المصرية، ويرجع ذلك إلى قيام بعض العملاء ومستخدمي البطاقة بدفع كميات كبيرة في هذه المعاملات الدولية.

هل البديل للمعاملات الدولية حالياً هي بطاقة إيزي باي؟

بطاقات إيزي باي هي بطاقات خاصة بحسابات التوفير وهي ما زالت تعمل بشكل سليم في التعامل الدولي والمحلي بالدولار ، تبعاً لما أعلن عنه البريد المصري بعدما قام بإيقاف كل التعامل الدولي بالدولار على بطاقات الخصم المباشر فقط، وبناءاً على ذلك تعتبر هي البديل الوحيد الآن للبطاقات الائتمانية في التعامل الدولي.

كيفية الربط بين بطاقة ايزي باي وبطاقة باي بال؟