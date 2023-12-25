“شوف نفسك منهم ولا لا بسرعة”.. الداخلية تصدر قرار الحبس وغرامة 1000 جنيه لأصحاب بطاقات الرقم القومي في هذه الحالات

حذرت وزارة الداخلية المواطنين الذين يمتلكون بطاقات الرقم القومي من القيام ببعض الأمور التي تعرضهم إلى عقوبات صارمة وغرامات مالية كبيرة لهذا يرغب الكثير من حاملي البطاقات الشخصية معرفة هذه الأمور وهو ما سنتعرف عليه خلال هذا المقال إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

عقوبات البطاقة الشخصية

أوضحت الحكومة المصرية الغرامات التي يتم فرضها على المواطنين الذين يحملون بطاقات الرقم القومي والتي من أهمها ما يلي:

يقوم المواطن دفع غرامة مالية تقدر 100 جنية مصري في حالة عدم استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة بعد بلوغ 15 عام.

فرض غرامة مالية على المواطن بقيمة 100 جنية وذلك إذا تعامل المواطن ببطاقة رقم قومي غير محدثة.

يفرض على المواطن غرامة مالية تقدر بنحو 50 جنيه مصري وذلك عند عدم قيامه بتجديد البطاقة لمدة ثلاثة أشهر.

إذا لم يقم المواطن بتحديث بيانات بطاقة الرقم القومي والتي تتمثل في الحالة الاجتماعية وعنوان السكن لمدة ثلاثة أشهر يقوم المواطن بدفع غرامة مالية تقدر بنحو 50 جنيه مصري.

يفرض على المواطن غرامة مالية بقيمة 50 جنية مصري إذا تأخر على استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي وذلك بعد مرور 15 يوم من تحرير محضر الفقد.

في حالة تعمد المواطن استخدام بطاقة غيره فإنه يتم حبسه لمدة لا تقل عن سنة بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تتراوح ما بين 500 إلى 1000 جنيه مصري.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على المواطنين اتباعها من أجل استخراج بطاقة الرقم القومي وهذه الخطوات تتمثل في الآتي: