“متخليش التاجر يضحك عليك”.. اعرف الأسعار للسلع الأساسية 7 سلع منها السكر والأرز ومفاجأة من التموين بخصوص الزيت
شهدت البلاد الفترة السابقة ارتفاع في أسعار السلع الغذائية لهذا حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية الحد من الاتجار بهذه السلع وذلك عن طريق طباعة الأسعار على السلع الغذائية مثل السكر والارز لهذا يتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار السلع الغذائية وهو ما سنتحدث عنه خلال هذا المقال بالإضافة إلى بعض من المعلومات الأخرى.
أسعار السلع الغذائية
على الرغم من ارتفاع أسعار السلع الغذائية إلى أن الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية تسعي على توفير هذه السلع للمواطنين بأسعار مخفضة الأمر الذي جعل عدد كبير من حاملي البطاقات التموينية يرغب معرفة أسعار السلع الغذائية لهذا أوضحت وزارة التموين والتجارة التموين هذه الأسعار والتي جاءت على النحو التالي:
- زجاجة زيت طعام حجم 700 مالي جرام بسعر 34 جنية مصري.
- سعر كيلو السكر 27 جنية مصري.
ونبهت الوزارة على التجار أنه في حالة استغلال المنتجات والبيع بأسعار غير ذلك فإن ذلك يعرضهم للمساءلة القانونية.
خطوات استخراج بطاقة التموين لأول مرة
يستطيع مواطني جمهورية مصر العربية استخراج بطاقة التموين لأول مرة وذلك من خلال القيام بالخطوات التالية:
- يدخل المواطن اولا على بوابة مصر الرقمية.
- يقوم المواطن انشاء حساب على البوابة وذلك من خلال إدخال كل من رقم الهاتف والرقم القومي.
- يختار المواطن خانة التموين.
- يقوم المواطن بعد ذلك النقر على خيار إصدار بطاقة تموين جديدة.
- يقوم المواطن أدخال بيانات المحافظة والإدارة التموينية ومكتب التموين التابع له.
- يدخل المواطن عدد الأفراد التي تحتوي عليها أسرته إلى بطاقة التموين بحد أقصى 4 أفراد.
- ينقر المواطن على الموافقة على الشروط والأحكام.
- يحدد المواطن العنوان الذي يريد ارسال بطاقة التموين الجديدة عليه.
- يقوم المواطن عرض البيانات التي قام بإدخالها حتى يتم مراجعتها ومن ثم النقر على كلمة التالي.
- يختار المواطن بعد ذلك الطريقة التي سوف يدفع من خلالها.
- بعد الانتهاء من الخطوات السابقة تظهر للمواطن رسالة توضح له بأن طلبة تم بنجاح.