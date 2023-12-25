“متخليش التاجر يضحك عليك”.. اعرف الأسعار للسلع الأساسية 7 سلع منها السكر والأرز ومفاجأة من التموين بخصوص الزيت

شهدت البلاد الفترة السابقة ارتفاع في أسعار السلع الغذائية لهذا حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية الحد من الاتجار بهذه السلع وذلك عن طريق طباعة الأسعار على السلع الغذائية مثل السكر والارز لهذا يتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار السلع الغذائية وهو ما سنتحدث عنه خلال هذا المقال بالإضافة إلى بعض من المعلومات الأخرى.

أسعار السلع الغذائية

على الرغم من ارتفاع أسعار السلع الغذائية إلى أن الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية تسعي على توفير هذه السلع للمواطنين بأسعار مخفضة الأمر الذي جعل عدد كبير من حاملي البطاقات التموينية يرغب معرفة أسعار السلع الغذائية لهذا أوضحت وزارة التموين والتجارة التموين هذه الأسعار والتي جاءت على النحو التالي:

زجاجة زيت طعام حجم 700 مالي جرام بسعر 34 جنية مصري.

سعر كيلو السكر 27 جنية مصري.

ونبهت الوزارة على التجار أنه في حالة استغلال المنتجات والبيع بأسعار غير ذلك فإن ذلك يعرضهم للمساءلة القانونية.

خطوات استخراج بطاقة التموين لأول مرة

يستطيع مواطني جمهورية مصر العربية استخراج بطاقة التموين لأول مرة وذلك من خلال القيام بالخطوات التالية: