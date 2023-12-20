وزارة المالية العراقية تُصدر زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين+ الاستعلام عن الزيادات الجديدة في العراق

أصدرت وزارة المالية العراقية عن الزيادة المقررة من قبل الوزارة في رواتب المتقاعدين، ذلك لرد جميل علي هؤلاء المواطنين الذين افنوا حياتهم وأعمارهم في خدمة البلد من اجل النهوض بها، حيث قدمت هذه الزيادة من أجل مساعدتهم والقدرة علي مواجهة الغلاء من أجل المعيشة والحياة الكريمة بكل مواطن لذا فمن خلال تلك الموضوع سنتعرف علي شروط الحصول علي معاش التقاعد وأيضا الفئات المستفادة من هذه الزيادة في السطور التالية تابعونا.

الزيادة الجديدة برواتب المتقاعدين في العراق اتبع هذه الخطوات

أولا: قم بالدخول علي الموقع الرسمي الخاص بوزارة المالية العراقية.

ثم انقر علي خانة الخاصة بأقسام التقاعد.

اضغط علي القسم الخاص بك.

يرجي إدخال الاسم رباعي.

قم بالنقر علي خانة ألاستعلام.

علي الفور سوف يظهر أمامك جميع البينات الخاصة بزيادة راتبك الخاص والذي تستطيع صرفة من أي مكنة atm الأقرب لك.

الأوراق المطلوبة لصرف رواتب المتقاعدين

يجب تقديم شهادة تحدد الراتب الذي يقتضيه المتقاعد.

يشترط تقديم صورة من بطاقة الشخصية بالمتقاعد.

ينبغي علي المتقاعد تقديم المستندات الخاصة بالحساب البنكي الخاص بالشخص نفسة.

يجب تقديم شهادة تحدد فيها عدد سنوات الخدمة الذي قضاها أثناء فترة عملة.

شروط رواتب المتقاعدين في العراق