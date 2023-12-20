بسرعة يلا إملى الأزايز والجرادل .. عشان تعمل حسابك انقطاع المياه لمدة 7 ساعات في هذه المناطق 

قامت شركة المياه والصرف الصحي في مصر بالإعلان عن أنه سوف يتم قطع المياه في بعض مناطق الجمهورية لعدد من الساعات في اليوم، ويرجع السبب في هذا القطع إلى أعمال الصيانة وتركيب بعض الإضافات التي تهدف إلى أن ترفع من جودة الخدمة التي تقدمها الشركة.

قطع المياه في بعض مناطق مدينة طوخ

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية برئاسة المهندس مصطفى مجاهد بالإعلان عن القيام بتنفيذ أعمال تجديدات في شبكات المياه والصرف الصحي في مدينة طوخ، ونتيجة لذلك سوف تنقطع المياه في شرق الطريق السريع غداً، وسوف تنقطع المياه لمدة 7 ساعات تقريباً ابتداءاً من الساعة التاسعة صباحاً إلى الرابعة عصراً.

وهناك تصريح قامت الشركة بإصداره يفيد بأن هذا الإجراء يأتي ضمن عمل الشركة على تحسين وتجديد البنية التحتية لشبكات المياه في المنطقة، ولذلك صرحت الشركة باتخاذ كل الإجراءات المطلوبة من أجل تأمين احتياج كل المخابز والمؤسسات في المنطقة التي تتأثر من المياه في فترة الانقطاع المعلنة.

وقامت الشركة أيضاً بالتأكيد على توفيرها لفرق فنية من أجل العمل في المنطقة المعنية، وسوف يتم إعادة ضخ المياه في الشبكات عند الانتهاء من أعمال الصيانة، وفي سياق تلك الأعمال المقررة سوف يتم عمل فحوصات للتأكيد من أن المياة صالحة وسليمة للشرب، مع توجيه اهتمام خاص لضمان راحة وسلامة المواطنين في هذه العملية.

قطع المياه في بعض مناطق محافظة سوهاج

لقد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن قطع مياه الشرب في بعض القرى التابعة لمركز طهطا وهم: ساحل طهطا، والشيخ زين الدين، والسوالم، لمدة 4 ساعات في اليوم، وهذا الإجراء لكي يتم أعمال صيانة في محطة مياه شطورة السطحية.

قام المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس الشركة بالتأكيد على أن انقطاع المياه سوف يكون من الساعة الحادية عشرة مساءً إلى الثالثة صباحاً من يوم غد.