دفعة يناير 2024.. الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة العراق عموم المحافظات

نجد أن هناك الكثير من الناس يهتمون بمعرفة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة لأنهم يترقبون الأيام على أمل الصرف والحصول على المبلغ النقدي، خدمات كثيرة تقدمها وزارة العمل للمواطنين وتنظر بقلب رحيم إلى الفئات البسيطة لأنها أهم فئة تستحق المساعدة وإخراجهم من حالة الضيق والحزن التي يعيشون فيها بسبب عدم قدرتهم على العيش بسبب غلاء الأسعار.

قدمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أكثر من خدمة اجتماعية واستهدفت أكبر عدد من المواطنين حصلوا على مساعدات نقدية وعلاجية وتم اندراجها ضمن فئة الاستحقاق، لذا ترقبوا معنا للإطلاع على خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة

استخراج كشوفات pdf الدفعة الأخيرة عليكم الضغط على هذا الرابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ثم إدخال كود تحقق الدخول والضغط يقدم. ثم اختيار الخدمات. اختر هيئة الحماية الاجتماعية. اختر المحافظة. ثم حدد الدفعة السابعة. رقم الهوية. الضغط بحث.

الدفعة السابعة من الرعاية الاجتماعية يناير 2024

لن تتهاون الدولة بما يمر به المواطنين وأن سبق بعض التقصير دون قصد فهذا نتيجة لكثرة الضغوط لأن الفترة الماضية كانت هناك انتخابات وزراء تجري في عموم المحافظات العراقية لذلك انشغل فريق الوزارة عن إجراء فحص الدفعة السابعة، ومن المؤكد أن عمليات استكمال الفحص والبحث الاجتماعي بدأ بشكل فعلي منذ عدة ساعات وتعلن الوزارة عن الموعد المحدد لرفع الكشوفات على الموقع.

مما أعلنت عدة مصادر من وزارة العمل أن الدفعة السابعة لن تتوفر قبل يناير 2024 لأن عملية الفحص تتم بشكل دقيق مراعاة للمتقدمين وتوصيل المساعدة لمن يستحقها، كما أشارت الوزارة عن بشرى جديدة تسعد قلوب المواطنين عن بدأ العمل على تخصيص دفعة ثامنة مع حلول 2024.