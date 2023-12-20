لولو في المول .. تردد قناة وناسة الجديد 2024 Wanasah TV على نايل سات بأقوى إشارة أفضل الأغاني والأناشيد للأطفال

تردد قناة وناسة الجديد 2024 Wanasah TV، يهتم الآباء والأمهات بالبحث عن التردد الصحيح لقناة وناسة لكي تعمل على الجهاز بدون توقف، هناك تعلق كبير من الأطفال بقناة وناسة ويستمتعون بالشخصيات التي تظهر على الشاشة واشهرها شخصية لولو وميدا، انطلقت قناة وناسة منذ عدة سنوات طويلة ومازالت تسير في نفس النطاق لأنها وجدت تعلق كبير من الأطفال بنوعية المحتوى، وتحاول أن تطور منه وتطرح أغاني جديدة مميزة تنال إعجاب الأطفال الصغار.

وناسة أصبحت قناة أساسية في كل جهاز وخاصة لمن لديهم أبناء، منذ عدة أيام ونلاحظ أ، هناك أغاني جديدة قامت قناة وناسة بعرضها على الشاشة ومازالت مفاجأت وناسة بمناسبة حلول العام الجديد مستمرة وتقدم المزيد لكي لا يشعر الأطفال بالملل، تابعوا الفقرات التالية ونوفر لحضراتكم تردد قناة وناسة الجديد 2024 Wanasah TV.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 Wanasah TV

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11559.

معامل الاستقطاب: عمودى.

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مميزات قناة وناسة

تم تأسيس قناة وناسة في عام 2005 وتخصصت في نقل الأغاني والأناشيد المميزة التي تناسب الأطفال من ابتداءً من العام ونصف وحتى 8 سنوات.

تعمل القناة على مدار 24 ساعة بدون توقف وتقدم المحتوى بجودة عالية hd.

كما أ، قناة وناسة تعمل على النايل سات وعرب سات بأقوى إشارة بدون تشويش أو تقطيع.

تقدم القناة باقة مميزة من الرسوم المتحرك وتقدم نصائح مفيدة للأطفال مما تنقل مواقيت الصلاة في موعدها لتعليم الأطفال.

وناسة قناة مجانية وغير مشفرة وضبطها لا يستغرق وقت كبير.

تنقل قناة وناسة أغاني ترفيهية ترسم البسمة على وجوه الأطفال وتعرض أناشيد تعليمية مثل الحروف والألوان والأرقام بطريقة مبتكرة.

تردد قناة وناسة Wanasah على عرب سات