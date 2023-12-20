رابط الاستعلام عن نتائج قبول المباحث العامة 1445 المبدئي عبر منصة أبشر

نتائج قبول المباحث العامة 1445 المبدئي، أصبح من أكثر الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين خلال الآونة الأخيرة، حيث يسعى عدد كبير من الأشخاص الالتحاق بإحدى الوظائف في المباحث العامة بالمملكة العربية السعودية، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن نتائج قبول المباحث العامة 1445 المبدئي والتي سوف نتعرف على خطوات الاستعلام عنها من خلال اتباع الخطوات الآتية….

نتائج قبول المباحث العامة 1445 المبدئي

حيث صرح قطاع المباحث العامة التابع للملكة العربية السعودية عن نتائج قبول المباحث العامة 1445 المبدئي التي أصبحت جاهزة أمام الجميع، بعدما قامت الجهات المختصة بفرز الطلبات المقدمة للالتحاق بالوظائف التي أعلنت عنها الحكومة السعودية، وذلك لمن انطبقت عليهم الشروط التي نوه عنها قطاع المباحث العامة بوزارة الداخلية السعودية، الذي أشار إلى أن المتقدمين يمكنهم الإستعلام عن الطلبات المقدمة من خلال الإستعلام عن النتائج من خلال منصة أبشر للتوظيف، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

رابط الاستعلام عن نتائج قبول المباحث العامة 1445