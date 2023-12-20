معدلات القبول المركزي في المعاهد والجامعات 2024 العراق والشروط اللازمة

معدلات القبول المركزي في المعاهد والجامعات 2024، يترقب عدد كبير من طلبة وطالبات الثانوية العامة بالعراق الإعلان عن معدلات القبول المركزي في المعاهد والجامعات العراقية والذي من خلاله يستطيع الطالب اختيار الكلية أو المعهد الذي يريد الإلتحاق به، فهي مرحلة مهمة في عمر الطالب ويجب أن يحسن الإختيار فيها جيداً ، وكانت وزارة التعليم العالي بالعراق أعلنت عن معدلات القبول المركزي في المعاهد والجامعات 2024 وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية :

معدلات القبول المركزي في المعاهد والجامعات 2024

حيث تختلف معدلات القبول المركزي 2024 من معد إلى آخر ومن كلية لأخرى، وكانت وزارة التعليم العراقي أعلنت عن معدلات القبول النهائية في شتى الكليات والمعاهد العراقية والتي جاءت كالتالي:

معدل القبول في كلية الطب هوو 100.92%.

معدل القبول في كلية طب الكندي 100.5%.

كلية طب الأسنان 99.05%.

معدل القبول في كلية الهندسة هسم الإلكترونيات والاتصالات 95.83%.

معدل القبول في كلية الهندسة قسم الحاسوب 95.33%.

كلية الصيدلة 98.67%.

الحدود الدنيا للقبول في الجامعات العراقية 2023 – 2024

فيما يبحث عدد كبير من المواطنين عن الحدود الدنيا للقبول في الجامعات العراقية 2023 – 2024 والتي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي العراقي والذي جاء كالتالي:

كلية الطب 100.28%.

تربية أساسية قسم رياض أطفال 66.17%.

آداب قسم علم النفس 77.33%.

آداب قسم الفلسفة 72.83%.

الادارة والاقتصاد 68%.

كلية الهندسة قسم المواد 85.67%.

القانون 85.67%.

تربية أساسية 67.5%.

العلوم قسم الرياضيات 78.5%.

علوم سياسية 79.25%.

كلية العلوم 86.17%.

التربية 74.67%.

طب الأسنان 99.5%.

تربية أساسية معلم صفوف أولى 73%.

شروط القبول في الكليات والمعاهد العراقية 2024