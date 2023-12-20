وزارة التربية تُعلن جدول مواعيد امتحانات نصف السنة بالعراق 2023 جميع المراحل التعليمية

لم يتبق سوى أيام قليلة على إنطلاق امتحانات نصف السنة في مختلف محافظات العراق، بما يشمل جميع المراحل التعليمية، حتى أن الكثير من الطلاب والطالبات في حالة انتظار كبيرة لهذه الإمتحانات التي يتم عقدها مع بداية العام الجديد، إضافة إلى أن ذلك جاء بعد الإنتهاء من إعلان انتخابات المجالس المحلية لهذه الفترة، وفي السطور التالية نوضح لكم مواعيد امتحانات نصف السنة بالعراق.

جدول مواعيد امتحانات نصف السنة

حددت وزارة التربية العراقية، مواعيد امتحانات نصف السنة لكافة المراحل التعليمية بالعراق، وفقًا لما يلي:-

تبدأ امتحانات المرحلة الإبتدائية يوم الخميس الموافق 25 من شهر يناير 2024، على أن تنتهي الإمتحانات يوم الأربعاء وهو الموافق 31 من شهر يناير 2024.

كما أن إمتحانات نصف السنة بالنسبة للمرحلة الثانوية تبدأ يوم الأحد الموافق 21 من شهر يناير 2024، وتنتهي هذه الإمتحانات يوم 31 من شهر يناير 2024.

وأوضحت وزارة التربية، أن يوم السبت سيكون من ضمن امتحانات نصف السنة في العراق، بما يسمح لجميع الطلبة والطالبات بتأدية الإمتحانات في هذا اليوم.

متى إجازة الفصل الثاني في العراق؟

وأكدت وزارة التربية العراقية، أن من بين الإجازات الرسمية التي تُمنح للطلاب عُطلة رأس السنة الميلادية وهو الموافق 1 من شهر يناير 2024، إضافة إلى أن إجازة نصف العام تبدأ يوم 1 من شهر يناير 2024 وتستمر إلى أسبوعين، على أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك يوم 9 من شهر يناير 2024.