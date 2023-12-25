“الموظفين طايرين من الفرحة”.. الحكومة تعلن عن اخبار سارة بشأن المعاش المبكر ومكافأة نهاية الخدمة ..اعرف التفاصيل حالاً

تحرص وزارة القوي العاملة على ضمان الحقوق المالية المستحقة للمواطنين المتقاعدين لهذا قامت اصدار عدد من التشريعات الجديدة بشأن مكافأة نهاية الخدمة لكافة العاملين بالدولة في القطاع الخاص لهذا يتساءل الكثير من المواطنين عن هذه التشريعات وهو ما سنتعرف عليه خلال هذا المقال إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

مكافأة نهاية الخدمة

أوضحت الحكومة المصرية أنه وفقا لقانون العمل الجديد تنص المادة رقم 126 التي تتعلق بمكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص على أنه يحق للموظف أن يحصل على مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغة عمر الستين أثناء فترة الخدمة كما أن هذه المكافأة تحدد بنسبة تزيد عن نصف الراتب الكلي الذي كان الموظف يحصل عليه.

كما أوضحت المادة أيضا أنه من حق الموظف أن يحصل على المرتب كامل بشكل شهري بعدد السنوات التي كان يوجد بها في الخدمة كما أنه من حق العامل أن يؤمن عليه من أجل الحصول على مكافأة بما يعادل خمسة وسبعون يوما من انقضاء خمسة سنوات من الخدمة، بينما يسمح له أثناء الخمس السنوات الأولى من انضمامه إلى المهن أن يحصل على نصف الراتب الشهري فقط.

طريقة حساب مكافأة نهاية الخدمة

يستطيع العاملين بالدولة والمحالين على المعاش حساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة بكل سهولة وذلك من خلال تطبيق عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي: