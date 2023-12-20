رابط وخطوات التقديم على بطاقة التموين 2024 العراق …. وما هي الشروط اللازمة لاستخراجها

رابط وخطوات التقديم على بطاقة التموين 2024 العراق ، حيث يسعى عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية على استخراج بطاقة التموين التي تعد من أهم البطاقات التي توفر عدد من السلع التموينية، وذلك تحت رعاية الحكومة العراقية التي تسعى دائماً على تلبية احتباجات المواطنين العراقيين وتوفير حياة كريمة لهم، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط وخطوات التقديم على بطاقة التموين 2024 العراق والشروط اللازمة لاستخراجها ….

رابط وخطوات التقديم على بطاقة التموين 2024 العراق

حيث أعلنت الحكومة العراقية عن فتح باب التقديم للحصول على البطاقة التموينية لعدد كبير من المواطنين العراقيين والاستفادة بما تقدمه الحكومة العراقية من سلع ومواد غذائية بأسعار مخفضة، والتي يتم صرفها شهرياً لعدد كبير من الأسر والمستفيدين، وأشارت وزارة التموين العراقية أن المواطن يمكنه وبكل سهولة التقديم على بطاقة التموين وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية :

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التجارة العراقية.

ثم اضغط على كلمة البطاقة التموينية.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ادخل الاسم رباعي ورقم الإقامة الخاص بك.

ثم ادخل بيانات السكن وتاريخ ميلادك.

يرجى رفع صور شخصية على أن تكون حديثة .

ثم اضغط على “ارسال الطلب”.

شروط استخراج بطاقة التموين العراقية

وكانت الحكومة العراقية أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على البطاقة التموينية في العراق والتي جاءت كالتالي: