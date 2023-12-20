الوضع خرج عن السيطرة.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20 ديسمبر بالمصنعية بالسوق المصري

سجلت أسواق الصاغة المصرية استقرارًا في سعر الذهب اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، حيث حافظت أسعار الذهب عيار 21 على مستواها بعد الارتفاع الأخير، فيما شهد سعر الذهب بالدولار ارتفاعًا جديدًا ليبلغ 2040 دولارًا للأونصة، سنقدم لكم سعر الذهب لحظة بلحظة، بناءً على تقديرات خبير المشغولات الذهبية أمير رزق.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر 20 ديسمبر

– عيار 24 سجل صباح اليوم 3371 جنيهًا، مما يجعله أغلى أعيرة الذهب في البلاد.

– عيار 21 سجل 2950 جنيهًا للجرام، ويظل العيار الأكثر انتشارًا ومبيعًا في محلات الصاغة.

– عيار 18 سجل ارتفاعًا بلغ 52 جنيهًا للجرام، ووصل إجمالي السعر إلى 2528 جنيهًا مستهل التعاملات.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 20 ديسمبر

صباح اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، سجل سعر الجنيه الذهب في محلات الذهب 23600 جنيه.

أما بالنسبة لأسعار الذهب المصنعية في مصر:

– مصنعية عيار 24 تتراوح بين 30 و40 جنيهًا.

– مصنعية عيار 21 تتراوح بين 50 و70 جنيهًا.

– مصنعية عيار 18 تتراوح بين 80 و120 جنيهًا، وتختلف حسب المحافظة وتاجر الذهب.

فيما يتعلق بأسعار الذهب بالدولار، سجلت ارتفاعًا ليصل سعر الأونصة إلى 2040 دولارًا بداية التعاملات.