الكل هيبني من تاني”.. الحكومة تعلن رسوم تراخيص البناء الجديدة في قانون البناء الجديد 2023 في القرى والمدن.. اعرف الشروط والخطوات

يتساءل عدد كبير من المواطنين من كافة أنحاء جمهورية مصر العربية عن رسوم تراخيص البناء الجديدة التي حددها قانون البناء الجديد 2023 لهذا أعلنت الحكومة المصرية عن هذه الرسوم وهو ما سنتعرف عليه خلال هذا المقال بالإضافة إلى بعض من المعلومات الأخرى.

رسوم تراخيص البناء الجديدة في القرى والمدن

أوضحت الحكومة المصرية الرسوم التي يجب على المواطنين الراغبين في البناء في كل من المدن والقرى سدادها والتي جاءت على النحو التالي:

يدفع المواطن مبلغ مالي لا يتجاوز 2000 جنيه مصري كحد أقصى كرسوم الموافقة الأولية وذلك بهدف الحصول على الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وتقديم جميع البيانات والمتطلبات الضرورية من أجل إعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم.

يدفع المواطن مبلغ لا يتجاوز جنيهًا واحدًا لكل متر مربع من مساحة الأرض المخصصة للمشروع، بحد أقصى قدره 200,000 جنيه مصري رسوم الفحص والاعتماد والخدمات الأخرى التي لها صلة بمشروعات التقسيم.

رسوم البناء والتي تختلف قيمتها وفقا لكل من نوع البناء وموقعه حيث تشمل هذه الرسوم على كل من رسوم المكتب الهندسي، أقساط التأمين الاجتماعي بنسبة 2.5% من تكلفة البناء إلى جانب رسم تحسين الذي تبلغ قيمته جنيه لكل متر من الطابق الأرضي أو مساحة الأرض بالإضافة إلى رسم تصاريح الهندسة بقيمة 700 جنيه، 200 جنيه شهادة متغير المساحة وفقا للمساحة.

شروط استخراج تراخيص البناء في القرى

هناك مجموعة من الشروط التي وضعها قانون البناء الجديد والتي يجب أن تتوافر من أجل استخراج تراخيص البناء وهذه الشروط تتمثل في كل من الآتي: