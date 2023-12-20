أخبار مصر
هتودي نفسك في داهيه”.. فيها غرامة غرامة 100 الف تحذير عاجل من الحكومة للمواطنين بعدم تواجد هذة الأجهزة في المنزل
تحرص الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الكهرباء والطاقة على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لهذا أوضحت أن هناك بعض الأجهزة الكهربائية في المنزل تعمل على استهلاك كمية كهرباء كبيرة جدا الأمر وحذرت المواطنين من استخدامها والا فانهم يستعرضون لدفع غرامة مالية عالية لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذا الأمر بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.
الأجهزة المحظور استخدامها
حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المواطنين من استخدام عدد من الأجهزة الكهربائية وذلك بسبب استهلاكها طاقة كهربائية كبيرة الأمر الذي جعل العديد من المواطنين يتساءلون عن هذه الأجهزة لهذا أوضحت الوزارة هذه الأجهزة الكهربائية والتي جاءت على النحو التالي:
- غسالات الأطباق.
- المواقد الكهربائية.
- الميكرويف.
إرشادات تخفيض استهلاك الكهرباء
هناك عدد من الإرشادات التي يجب على الأفراد اتباعها من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء ومن أبرز هذه الإرشادات ما يلي:
- إيقاف تشغيل الأجهزة في حالة عدم الاستخدام وخاصة الشواحن الكهربائية.
- استبدال المصابيح العادية بمصابيح موفرة للطاقة من النوع ليد.
- الحرص على عدم إضاءة المصابيح خلال فترة النهار والاعتماد على الضوء الصادر من الشمس.
- عدم تشغيل مكيف الهواء فترات طويلة والاكتفاء بساعة أو اثنين في الأوقات شديدة الحرارة فقط.
- الاستغناء عن الأجهزة الكهربائية التي تستهلك طاقة كهربائية كبيرة.
- عدم تشغيل جميع الانوار التي توجد بالمنزل في وقت واحد وتشغيلها بالتبادل.
- ازالة جميع الفيش الكهربائية من المقابس حتى في حاله عدم استخدام الجهاز وذلك لأن وجودها في المقابس يؤدي إلى سحب كهرباء أيضا.