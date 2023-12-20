سعره هينزل امتى؟.. تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية والسوق السوداء 14 ديسمبر 2023

تمثل الأسواق المصرية استقرارًا في سعر الدولار اليوم الأربعاء، حيث بلغ سعر صرف الدولار في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وسنوفر لكم أحدث التحديثات المتعلقة بسعر الدولار مقابل الجنيه في السوق المصرية.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه) التجاري الدولي 30.85 30.95 الإسكندرية 30.85 30.95 التعمير والإسكان 30.85 30.95 القاهرة 30.85 30.95 الأهلي 30.75 30.85 مصر 30.75 30.85 البركة 30.85 30.95 أبوظبي الإسلامي 30.9 30.95 المتحد 30.85 30.95 التنمية الصناعية 30.75 30.85

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء 20 ديسمبر

وصلت أسعار الدولار في السوق السوداء اليوم إلى نحو 50.70 جنيه للشراء و50.80 جنيه للبيع، وكذلك 51 جنيهًا للشراء و51.10 جنيه للبيع، وتُوضح القائمة التالية قيم الدولار الأمريكي في السوق السوداء:

– 1 دولار أمريكي = 50.8 جنيه مصري.

– 5 دولارات أمريكية = 254.0 جنيه مصري.

– 10 دولارات أمريكية = 508.0 جنيه مصري.

– 25 دولاراً أمريكياً = 1,270.0 جنيه مصري.

– 50 دولاراً أمريكياً = 2,540.0 جنيه مصري.

– 100 دولار أمريكي = 5,080.0 جنيه مصري.