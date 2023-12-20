رابط وخطوات التسجيل في ديوان البلاط السلطاني 2023 الشروط والأوراق المطلوبة…وما هي التخصصات المطلوبة

رابط وخطوات التسجيل في ديوان البلاط السلطاني 2023، بعدما أعلنت وزارة العمل بعمان عن عدد من الوظائف الشاغرة بها في ديوان البلاط السلطاني للخريجين الجدد، إلا أنها أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التقديم على الوظائف التي أعلنت عنها في ديوان البلاط السلطاني والتي جاءت كالتالي:

رابط وخطوات التسجيل في ديوان البلاط السلطاني 2023

حيث أعلنت وزارة العمل بعمان عن عدد من الوظائف الشاغرة بها داخل ديوان البلاط السلطاني وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في البداية يجب الدخول على موقع وزارة العمل بعمان من هنا .

ادخل الرقم المدني الخاص بك في الخانة الموضحة أمامك.

ثم ادخل كلمة المرور.

اضغط على “تسجيل الدخول”.

سوف يظهر أمامك رمز التحقق يرجاء إدخاله في الخانة الموجودة أمامك.

ثم اضغط على أيقونة وظائف البلاط السلطاني .

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الاموضحة أمامك.

ثم اضغط على تقديم الطلب.

شروط التقديم على وظائف ديوان البلاط السلطاني دولة عمان

وكانت وزارة العمل العمانية أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على وظائف ديوان البلاط السلطاني والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم عماني الجنسية ومقيم في عمان إقامة دائمة.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

ألا يكون المتقدم حكم عليه في أي قضية مخلة بالشرف.

لا يمكن للمتقدم التقديم في عدد من الوظائف.

يجب على المتقدم الإلتزام بالتقديم على الوظائف في الموعد المحدد له والالتزام بالحضور في المقابلة الشخصية .

أن يجتاز المتقدم الإختبارات التي أعلنت عنها وزارة العمل بعمان.

ماهي الوظائف المطلوبة في ديوان البلاد السلطاني بعمان