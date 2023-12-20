خبر سار لجميع الموظفين”.. موعد صرف العلاوة الدورية الجديدة 7% للعاملين بالدولة .. هي دي الاخبار ولا بلاش

تسعى الحكومة المصرية بشكل مستمر على مساندة المواطنين وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد هذة الفترة لهذا أعلنت الحكومة عن صرف العلاوة الدورية الجديدة للعاملين بالدولة بنسبة 7% من قيمة الأجر الوظيفي لهذا يرغب العديد من الموظفين معرفة موعد صرف هذه العلاوة وهو ما سنتعرف عليه خلال هذا المقال إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

موعد صرف العلاوة الدورية الجديدة

أعلنت وزارة المالية أنه وفقا لقانون العمل الجديد أنه يتم صرف العلاوة الدورية الجديدة كل عام في توقيت ثابت في حاله عدم وجود أسباب تؤدي إلى تغيير هذا الموعد، حيث أوضحت الوزارة أنه بسبب الأحوال الاقتصادية التي كانت تمر بها البلاد الفترة السابقة أدى ذلك إلى قيام الدولة بتغيير موعد صرف هذه العلاوات.

وأكدت الوزارة أنه وفقا للقانون فإنه من المحدد أن تقوم الحكومة المصرية صرف علاوة دورية جديدة العام القادم إذا لم يتخذ قرار بتبكير موعدها والذي يعتمد على الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

الحافز الشهري

يتساءل الكثير من العاملين بالدولة عن المقصود الحافز الشهري حيث أوضح وزير المالية أن الحافز الشهري هو مبلغ من المال يتم اضافته وفقا لتوجيهات الرئاسة لفئات محددة من أجل تحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري الخاضع للدولة وذلك كالاتي: