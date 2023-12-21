وينك يا لولو .. تردد قناة وناسة أطفال الجديد 2024 على النايل سات

تعمل القناة على عرض الكثير من أغاني الأطفال والاناشيد واليت تعمل على التعرف على العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع العربى ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة وناسه.

تردد قناة وناسة للاطفال

يهتم الكثير من المواطنين بالبحث عن تردد قناة وناسة والتي تم التصريح من قبل اداراتها عن انها تعمل لتحديث ترددها باستمرار لضمان متابعة المحتوى بافضل صوت وصورة وباعلي جودة ويتم من خلال الاتي.

التردد: 11569.

معدل ترميز 27500.

استقطاب عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أغاني قناة وناسة للأطفال 2023

يوجد بعض من الأغاني التي تعرض على قناة وناسة للأطفال 2023، والتي من بينها.

أغنية لا تفتح الباب.

تعرض أغنية جوعانه.

أغنية ماما ماما.

كذلك عملت على عرض أغنية وين سنك يا لولو.

أغنية ماما تحبني بابا يحبني.

يتم عرض أغنية وصل وصل.

أغنية حرامي سرق لولو.

تعرض أغنية يا شرطة حرامي.

أغنية يلا تنام.

كما انها تعمل على عرض أغنية أراميلو.

أغنية روق.

أغنية توتة شطورة كتير.

أغنية وناسة.

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خطوات ضبط تردد قناة وناسه للأطفال

يمكننا من القيام باستقبال القناة من خلال خطوات الاتية والتي من بينها.