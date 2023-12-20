PDF كامل بالأسماء.. أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة السابعة والأخيرة

يهتم الكثير من المواطنين في عموم العراق بالتعرف على أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة، فلقد قاموا في وقت سابق من الآن بالتقديم في الدعم وفقًا للخطوات والشروط التي حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للراغبين في الحصول على الوجبة السابعة، حيث نشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على شبكة الإنترنت بأن العدد الكلي للمستحقين بلغ 70 ألف وهذا العدد شامل لكلاً من الرجال والنساء مع ضرورة مطابقة كافة الشروط التي تم الإعلان عنها.

أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية 2023

قبل التعرف على أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية 2023، فنريد التذكير بأن برنامج الرعاية الاجتماعية يعتبر من أشهر أنظمة الدعم والتي تساعد الوزارة كثيرًا في تطويرها من أجل توصيل الإعانة النقدية إلى أكبر عدد من المستحقين وذلك من أجل تحسين الظروف المعيشية الصعبة وتلبية كافة الاحتياجات الأساسية التي يحتاجون إليها من مأكل ومشرب ومسكن فليس لهذه الفئات دخل شهري ثابت، حيث يمكنهم بكل سهولة الاستعلام من خلال هذه الخطوات:

قم بزيارة منصة مظلتي الإلكترونية المتاحة على شبكة الإنترنت.

قم بكتابة رمز التحقق المرئي الموجود على الصفحة الرئيسية.

والآن تنقل لقسم خدمات الرعاية الاجتماعية.

أدخل الآن كافة البيانات التي يحتاج إليها الموقع.

انقر على زر تنزيل الكشوفات والتي يمكنك التصفح والبحث داخلها بكل سهولة.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية

ذكرت الوزارة بشروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية 2023 والتي جاءت على النحو التالي: