pdf كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة

من بين العبارات الأكثر انتشارًا على محرك البحث جوجل بين المواطنين في العراق، يبرز بحثهم عن أسماء الرعاية الاجتماعية، وذلك عقب إطلاق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للدفعة الأخيرة لجميع المواطنين يسعى الكثيرون إلى العثور على أسمائهم ضمن تلك الدفعة، حيث قدمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رابطًا لمنصة “مظلتي الإلكترونية” للوصول إلى هذه الأسماء تعرفوا معنا الآن على موقعنا الإخباري على رابط الحصول على أسماء المشمولين في الدفعة الأخيرة للرعاية الاجتماعية. تحققوا من تلك الأسماء واستفيدوا من الروابط المتاحة لتسهيل الوصول إلى المعلومات الضرورية، فنحن هنا لتقديم الدعم والإرشاد.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يقوم المواطنون والمواطنات في العراق الآن أن يكونوا قادرين على الاستعلام عن أسماء المستفيدين في الدفعة الأخيرة التي أطلقتها الوزارة في الفترة الأخيرة، وذلك من خلال توفير منصة “مظلتي الإلكترونية”، بهدف تسهيل هذه العملية الهامة للمواطنين. والآن، سنقدم لكم خطوات دقيقة للتحقق من أسماء الفئة المستهدفة في برنامج الرعاية الاجتماعية:

1. قم بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

2. أو قم بتسجيل الدخول إلى منصة “مظلتي الإلكترونية”.

3. بعد ذلك، اختر قسم الرعاية الاجتماعية على الموقع.

4. انتقل إلى رابط الدفعة الأخيرة المعنية بالبحث.

5. حمل ملف الأسماء للمحافظة المطلوبة بصيغة pdf.

6. الآن افتح الملف وابحث باستخدام الرقم الوطني عن الاسم المراد، ليظهر لك الاسم وحالته بالقبول أو الرفض.

الشروط الأساسية للتقديم على برنامج الرعاية الاجتماعية

تعتبر الشروط الواردة أدناه نقطة الانطلاق للفرصة المتاحة للمستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية. فلنلقِ نظرة تفصيلية على المتطلبات المحددة ويجب أن يكون المستفيد حاملًا للجنسية العراقية كشرط أساسي للتقديم. هذا يؤكد التفاعل الوطني والانتماء إلى المجتمع العراقي ويتعين على المتقدم أن يكون مقيمًا بإقامة دائمة في العراق، ما يسهم في تحديد الارتباط الحقيقي والمشاركة الفعّالة في الحياة المجتمعية ومن الضروري أن يكون لدى المتقدم تأمين صحي أو اجتماعي فعّال، مما يعزز التأكيد على الرعاية الصحية الشاملة والاستدامة الاجتماعية.