الرعاية الاجتماعية|.. شروط الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق وخطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين

تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق على تزويد المواطنين بالمعلومات حول كيفية الاطلاع على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة في عام 2023، تم الإعلان عن هذه الأسماء بعد مراجعة جميع الطلبات، ويمكن الاستعلام عنها عبر منصة مظلتي الإلكترونية.

شروط الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق

أعلنت الوزارة عن عدة شروط للتسجيل في برنامج الرعاية، وتشمل هذه الشروط:

1. يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و60 عامًا.

2. يجب أن يكون من ذوي الدخل المحدود وألا يمتلك أصولًا أو عقارات ذات قيمة عالية.

3. يجب عدم وجود عقد إيجار باسم المتقدم.

4. الالتزام بجميع المعايير التي تحددها الوزارة.

5. إرفاق كافة المستندات والوثائق اللازمة للتسجيل.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

للاستعلام عن الأسماء، يُتبع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة منصة مظلتي الإلكترونية.

2. أدخل رمز التحقق المرئي المُطلوب للتحقق من هويتك.

3. سجّل البيانات الشخصية المطلوبة للشخص المستفيد.

4. انقر على أيقونة تنزيل الكشوفات لعرض التفاصيل الخاصة بالرعاية الاجتماعية.

رابط منصة مظلتي الرسمي

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق على توفير رابط منصة “مظلتي” كمصدر رئيسي للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

يشمل ذلك فئات مختلفة من المواطنين، بما في ذلك ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ويتيح لهم الاستعلام عن أسمائهم من خلال الرابط الإلكتروني لمنصة “مظلتي” التابعة للوزارة.