البصل هيرخص ومش هيلاقي حد يشتريه .. نقيب الفلاحين يكشف عن موعد انتهاء أزمة البصل في الأسواق المصرية

هناك تساؤلات كثيرة بين الأسر المصرية وبعضها بخصوص الميعاد المنتظر لخفض سعر البصل، بعد ارتفاع أسعار البصل في الفترة الأخيرة وقد تعدى سعر الكيلو الواحد حوالي 40 جنيه في الأسواق المصرية، ونظراً لارتفاع أسعاره في كل أسواق الجملة، وقد أصبح ذلك السعر يشكل أزمة كبيرة على الأسر.

سعر كيلو البصل في مصر اليوم

تتراوح أسعار البصل المتوفر في الأسواق من 35 إلى 50 جنيه مصري للكيلو الواحد، وهو أقصى سعر قد وصل إليه البصل في الأسواق المصرية، كما أن سعره في سوق العبور من 15 إلى 30 جنيه للكيلو، ولذلك من الطبيعي أن يكون السعر مرتفع في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى أن أسعار البصل مختلفة ومتزايدة يوم عن يوم.

ماهو سبب ارتفاع سعر البصل؟

قام إبراهيم حداد رئيس شعبة الفاكهة والخضروات بالتصريح في لقاء صحفي على أن السبب في ارتفاع سعر البصل يعود إلى قلة المعروض منه في الأسواق المصرية ، ويكون ذلك مع نهاية موسم زراعة البصل، كما قام عبد المجيد مبروك رئيس قسم بحوث البصل في وزارة الزراعة أن سبب ارتفاع سعر البصل يعود إلى قلة المساحات الزراعية والتغير المناخي ويعود أيضاً إلى احتكار التجار للبصل وشحه من الأسواق لكي يحصلون على سعر أعلى.

الموعد المقترح لخفض سعر البصل

لقد كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين في تصريحات تلفزيونية له في قناة MBC MASR عن ميعاد خفض سعر البصل في الأسواق، والتي من المقترح أن ينخفض سعره من شهر مارس 2024، بعد حصاد محصول الإنتاج الجديد، بالإضافة إلى أن الحكومة تعمل من ناحيتها على إمداد وقف تصدير البصل لمدة 3 شهور جديدة مع زيادة عقوبة احتكار السلع والمحتكرين، حتى يقوم المحتكرين بعرض البصل المخزن في الأسواق، كما قام عبد المجيد مبروك بالتأكيد على أنه يمكن من هذه الإجراءات أن تساعد في انخفاض الأسعار.