ايه الاخبار الحلوة دي ؟ وزارة التموين تزف خبر مُفرح للمواطنين وتضيف حصة إضافية من السكر لهذه الفئات

لقد قامت وزارة التموين بإصدار قرار مهم من أجل سد احتياجات المصريين من السكر الحر، والتي قامت وزارة التموين بطرحه بسعر 27 جنيه، في منافذ التموين الاستهلاكية التابعة للوزارة وعن طريق السلاسل التجارية للقطاع الخاص، وجاء هذا القرار من وزارة التموين ينص على زيادة الحصة الشهرية للمواطن ابتداءاً من يوم الاثنين الماضي 11/12/2023 وحدث هذا في إطار جهود الدولة وعمل المبادرات من أجل تخفيض الأسعار.

مبادرة سكر إضافية من وزارة التموين المصرية

لقد تم إعطاء ماكينات التموين كود السكر الحر ، وهذا سوف يتم صرف الكميات من المخازن استعداد للصرف من منافذ بيع السلع التموينية، لكي تقوم بدورها والتى يصل عددها حوالي 40 ألف منفذ.

كما قام الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بالإقرار على موافقة من أجل إتاحة 2 كيلو سكر حر يصل سعر الكيلو الواحد إلى 27 جنيه لكل بطاقة تشمل على اكثر من 4 أفراد بالإضافة أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قد قرر صرف كيلو سكر حر بسعر 27 جنيه، لبطاقة التي تشمل على أقل من 3 أفراد، ويحصل المبادرة ومنها المواطن على كيلو سكر مدعم لكل فرد وأيضاً يتم إضافة كيلو سكر حر على قيمة الدعم المخصص للبطاقة التموينية.

أصحاب البطاقات الكبيرة يصل فيها حصة البطاقة التموينية لـ 4 أفراد من سكر التموين 6 كيلو سكر حتى يكون المجموع الذي يحصل عليه المواطن الذي يمتلك بطاقة تموينية على 8 كيلو سكر في الشهر.

كم كيلو سكر حر على بطاقات التموين للأفراد ؟

قام الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بالإعلان عن القرار الوزاري رقم 31 الصدر بتاريخ 7/12/2023، والذي ينص على زيادة المتاح والمعروض من سلعة السكر الحر لسد احتياجات المواطنين المطلوبة، حيث يتم صرف عدد واحد كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي تشتمل 3 أفراد فأقل، في حين يصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة التي تشتمل على 4افراد، على أن يكون سعر الكيلو 27 جنيه، ويتم تسديد قيمته نقدياً.