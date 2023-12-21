منصة مظلتي أسماء الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة السابعة عموم العراق وزارة العمل

من ضمن نتائج الحث الرائجة الآن على شبكة الإنترنت منصة مظلتي أسماء الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة السابعة وهي الدفعة الأخيرة التي سيتم صرفها في هذا العام 2023 من قبل الحكومة العراقية متضمنة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ونظرًا لتأخر صرفها فنسبة التوتر والقلق تزداد فترة بعد فترة على المواقع البحثية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيس بوك وتويتر وأنستجرام.

منصة مظلتي أسماء الرعاية الاجتماعية

يبحث الكثير من المتقدمين العراقيين عبر صفحاتهم الرسمية عن منصة مظلتي أسماء الرعاية الاجتماعية 2023، والتي يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين إما عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو منصة مظلتي الرسمية ومن ثم اتباع هذه الخطوات:

اختر قسم الرعاية الاجتماعية.

انقر على لينك الوجبة الأخيرة والتي يتم البحث عنها الآن باستمرار وبشكل متواصل.

قم بتحميل ملف أسماء لمحافظة التي تسكنها بتقنية pdf.

والآن قم بفتح الملف وقم بالبحث عن الاسم من خلال كتابة رقم الهوية الوطنية عن الاسم الذي ترغب فيه كي يظهر لك كلاً من الاسم وما غن تم قبول أو رفض الحالة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الأسماء في نهاية ديسمبر الجاري 2023، حيث يبلغ مقدار الدعم المقدم 100 دينار عراقي لكل مواطن مستحق من الدعم على أن يتم مواصلة صرف الإعانة لثلاثة شهور متصلة، ويمكنك بكل سهولة التعرف على الشروط عبر الفقرة القادمة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

والآن سنقوم بالتعرف على شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية والتي جاءت على النحو التالي: