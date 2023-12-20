موعد اجتماع البنك المركزي المصري الأخير 2023 | متوسط أسعار العملات الأجنبية في البنوك اليوم

ما يشغل بال المواطنين والمواطنات من كل أنحاء جمهورية مصر العربية في الوقت الحالي هو اجتماع البنك المركزي المصري، حيث يرغب المواطنون في التعرف على موعد الاجتماع والتعرف على سعر الفائدة، فهل يتم تثبيتها أم يتم رفعها؟ أم أين سيصل الأمر، وفي تقرير اليوم نوضح لكم موعد الاجتماع وأسعار العملات في البنوك قبل الاجتماع، فتابعوا معنا.

اجتماع البنك المركزي المصري

وفقًا لأجندة اجتماعات البنك المركزي المصري، فإنه من المفترض أن تقوم لجنة السياسة داخ البنك بعقد الاجتماع الأخير لها في العام 2023 يوم الخميس غدًا الموافق الحادي والعشرين من شهر ديسمبر من عام 2023، حيث ستقوم في هذا الاجتماعي بتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، من أجل تحديد سعر الدولار وأسعار العملات الأخرى، وهذا هو آخر اجتماع بالعام الحالي 2023 وينتظره الكثيرون، وتُشير التوقعات بأنه سيتم تثبيت الفائدة.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

مفترض أم غدًا هو موعد اجتماع البنك المركزي المصري، وحينها سيُحدد تثبيت الفائدة أو رفعها وعلى أساسه تكون أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وحتى الآن لا تغيير في أسعار صرف العملات، حيث يأتي متوسط صرفها في البنوك المصرية حتى الآن بالقيم التالية: