اشتريها بسرعة وهتاخد شهادة تعيشك طول حياتك ملك .. شهادات بنك مصر 2023

هناك الكثير من الأشخاص تتسائل وتبحث عن خصائص الشهادات العديدة في بنك مصر في كل الفروع، بالإضافة إلى أن شهادات بنك مصر تمتلك أعلى فائدة شهرياً، إذا كانت الشهادات التي تكون بالعملة الأجنبية أو العملة المصرية، ولذلك يهدف الكثير من الأشخاص إلى الاستفادة من كل الميزات التي يقوم البنك بتقديمها والشهادات المختلفة في كل البنوك المصرية وتحقيق أكبر ربح منهم من أجل المساعدة في عيش حياة كريمة، ومواجهة الحالة الاقتصادية الصعبة الذي يتأثر بها العالم كله، وجاء ذلك بعد الحرب الروسية الأوكرانية والتي قامت بالتأثير على العالم كله بشكل سلبي وهذا إلى جانب أزمة كورونا التي تأثر بها الجميع.

خصائص شهادة القمة في بنك مصر

هناك الكثير من المواصفات التي تمتاز بها شهادة القمة في بنك مصر عن غيرها من باقي الشهادات الأخرى وأهم هذه المواصفات الآتي:

تكون مدة شهادة القمة في بنك مصر لمدة ثلاثة سنوات.

هناك إمكانية لصرف قيمة الفائدة الشهري في شهادة بنك مصر وتلك الفائدة تصل إلى 19٪.

يمكن أن تكون قيمة الشهادة بادئة من 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

خصائص شهادة ابن مصر في بنك مصر

هناك الكثير من المواصفات المميزة التي تمتاز بها شهادة ابن مصر في بنك مصر، عن غيرها من باقي الشهادات، ومن أهم هذه المواصفات الآتي:

يمكن صرف قيمة الفائدة الخاصة بتلك الشهادة تكون بشكل شهري.

تكون نسبة الفائدة الخاصة بالشهادة تكون متغيرة لمدة ثلاثة سنوات حيث تصبح في السنة الأولى 22٪ وفي السنة الثانية تكون 18٪ وفي السنة الثالثة تصبح النسبة 16%.

يمكن أن تبدأ قيمة الشهادة من 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

خصائص شهادة أمان المصريين الثلاثية

هناك الكثير من المواصفات المميزة التي تمتاز بها الشهادة الثلاثية في بنك مصر عن غيرها من باقي الشهادات، من أهم هذه المواصفات الآتي: