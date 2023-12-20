“أحداث مشوقة” موعد عرض المؤسس عثمان الحلقة 141 على قناة الفجر الجزائرية وتردد القناة

موعد المؤسس عثمان الحلقة 141 الجديدة والقناة الناقلة له هو ما يبحث عنه المشاهدين والمشاهدات في الوقت الحالي، حيث مقرر أن يتم اليوم عرض الحلقة الجديدة باللغة التركية، ثم غدًا باللغة العربية، وفي تقرير اليوم نوضح لكم موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 141 وتردد القناة الناقلة لها، فتابعوا معنا.

موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 141

يُعرض في الوقت الحالي مسلسل مؤسس قيامة عثمان، واليوم وغدًا سيتم عرض الحلقة الجديد من المسلسل، حيث باللغة التركية واللغة العربية، حيث مواعيد عرض الحلقة الجديدة بالمواعيد التالية:

يوم الأربعاء موعد عرض الحلقة الجديدة باللغة التركية من كل أسبوع، حيث العرض يكون على قناة ATV التركية.

الخميس موعد الحلقة الجديدة باللغة العربية المترجمة أسبوعيًا، حيث يكون العرض على قناة الفجر الجزائرية.

إحداثيات تردد قناة الفجر الجزائرية

حتى تتمكن من متابعة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 141 هذه الحلقة والحلقات الجديدة، لا بد من تثبيت الإحداثيات الخاصة بتردد قناة الفجر الجزائرية، حيث القناة موجودة على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، حيث الإحداثيات على النحو التالي:

النايل سات

تردد القناة على رقم 12034.

الاستقطاب على الأفقي.

معدل الترميز على رقم 27500.

معامل التصحيح على رقم 3/4.

عرب سات

تردد القناة على رقم 11034.

الاستقطاب على العمودي.

معدل الترميز على رقم 5000.

معامل تصحيح الخطأ على رقم 5/6.

وما عليك سوى التوجه لزر القائمة ثم قائمة الأقمار الصناعية وإضافة التردد سواء على عرب سات أو نايل سات واستمتع بمشاهدة ومتابعة الحلقة الجديدة اليوم سواء بالتركية أو العربية.