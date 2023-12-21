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بسرعة جهز ورقك”.. شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بمقدم 60 الف تشطيب كامل والأوراق المطلوبة
قامت وزارة الإسكان الاجتماعي وصندوق المجتمعات العمرانية بطرح وحدات سكنية في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية تحت عنوان سكن لكل المصريين 5 التجمع الثالث وذلك ضمن مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار سكن لكل المصريين لهذا يتساءل عدد كبير من المواطنين عن هذه الوحدات وهو ما سنتحدث عنه خلال هذا المقال إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.
شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023
وضعت كل من وزارة الإسكان وصندوق المجتمعات العمرانية عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
- يجب أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 21 إلى 51 سنة.
- يشترط أن يكون المتقدم لم يستفاد من العروض التي قامت الدولة تقديمها في السابق.
- يشترط أن يقوم المتقدم تقديم وثيقة الإقامة الخاصة بالوحدات المتاحة في المدينة المفضلة الجديدة.
- يجب أن يكون المتقدم حاملا الجنسية المصرية.
الأوراق المطلوبة للتقديم لشقق الإسكان الاجتماعي 2023
أعلنت وزارة الإسكان أن هناك مجموعة من الأوراق التي يجب على الراغبين التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي إحضارها ومن أهم هذه الأوراق ما يلي:
- أن يحضر المتقدم صورة من البطاقة الشخصية له ولزوجته تكون سارية المدة.
- شهادة ميلاد الأطفال.
- قسيمة الزواج.
- إحضار وثيقة تثبت صافي الدخل الذي يحصل عليه المتقدم.
- إيصال الدفع المسبق للحجز وتقديم مصاريف التسجيل الذي حصل عليها المتقدم أثناء سداد المبلغ في البريد.
- تقديم أي مستندات لها علاقة بمصادر الدخل الإضافية التي يحصل عليها المتقدم.