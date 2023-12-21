وزارة التموين تحسم الجدل وتوضح حقيقة إلغاء الزيت والسكر من على بطاقة التموين 

انتشر على عدد من منصات التواصل الاجتماعي الفترة السابقة خبر يفيد قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية من إلغاء صرف الزيت والسكر للمواطنين بداية من العام الميلادي الجديد 2024 لهذا يرغب العديد من حاملي البطاقات التموينية معرفة حقيقة هذا الخبر وهو ما سنوضحة في هذا المقال بالإضافة إلى بعض من المعلومات الأخرى.

حقيقة إلغاء الزيت والسكر من على بطاقة التموين

يتساءل عدد كبير من المواطنين الذين لديهم بطاقات تموينية عن حقيقة خبر قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية إلغاء صرف الزيت والسكر على بطاقة التموين بداية من يناير 2024 وذلك بعد أن تداول هذا الخبر الأيام السابقة على العديد من مواقع التواصل الإلكترونية لهذا قام المستشار الخاص بوزير التموين والتجارة الداخلية الإجابة على هذا السؤال موكدا أن ما تم تداوله على المواقع الإلكترونية ليس له أي أساس من الصحة وما هو إلا مجرد شائعات وأن المواطنين الحاملين للبطاقات التموينية سوف يقومون بصرف حصة التموين دون وجود أي نقص في السلع الغذائية،ونبهه سيادته على المواطنين ضرورة التحقق من الأخبار قبل نقلها.

نصيب الفرد من التموين

يرغب العديد من حاملي البطاقات التموينية معرفة نصيب الفرد المقيد في بطاقة التموين من السلع الغذائية، حيث أعلن مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية أن نصيب الفرد المسجل في بطاقة من الزيت هو زجاجة واحدة بحجم 800 مللي جرام بحد أقصى عدد 4 زجاجات، كما يحصل الفرد على عدد واحد كيلو جرام من السكر الأبيض بحد أقصى عدد 6 كيلو جرام للأسرة في حالة تجاوز عددهم 6 أفراد، كما يتم صرف كل من الأرز والمكرونة على حسب عدد الأفراد التي تتكون منها الأسرة.