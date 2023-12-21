خراااب بيوت مستعجل”..  تحذير شديد اللهجة من الكهرباء بشان غرامة 10000 جنيه وسحب عداد الكهرباء لهذة الحالات ..هتندم لو متعرفش

يتساءل عدد كبير من المواطنين الذين يمتلكون عدادات كهربائية قديمة عن الحالات التي تؤدي إلى سحب العداد ودفع غرامة مالية وذلك بعد أن أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن عدد من الأمور التي إذا قام المواطن فعلها فإنه يسحب منه العداد الكهربائي لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه الحالات بالإضافة إلى بعض من المعلومات الأخرى.

حالات سحب عداد الكهرباء

أوضحت وزارة الكهرباء والطاقة عن الحالات التي تؤدي إلى سحب عداد الكهرباء من المواطنين والتي جاءت كما يلي:

إذا أراد المواطن القيام بهدم أو بناء المكان الذي يوجد به عداد الكهرباء حيث أنه في هذه الحالة يجب على المالك أن يبلغ الهيئات المختصة بذلك من أجل عمل مقايسة جديدة ورفع العداد.

إذا قدم المواطن طلب رفع العداد بسبب ترك المنزل لأسباب مثل السفر مثلا.

في حالة حدوث عطل في العداد بشكل متعمد ولم يتم الإبلاغ عنه.

في حالة قيام الشخص تغيير الممارسة في عداد الكهرباء دون إبلاغ السلطات بذلك.

إرشادات ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية

هناك عدد من الإرشادات التي يجب على الأفراد الالتزام بها من أجل ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية ومن أهم هذه الإرشادات ما يلي: