كشوفات نتائج انتخابات مجالس المحافظات 2023 في عموم العراق

نتائج انتخابات مجالس المحافظات 2023 من أكثر الأشياء التي يبحث عنها عدد كبير للغاية من المواطنين داخل عموم العراق وذلك لمعرفة الفائز في تلك الانتخابات الهامة للغاية والتي أجريت الفترة السابقة والتي تمثل أهمية كبيرة للغاية داخل جميع محافظات العراق، وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد كشفت مساء أمس الثلاثاء عن النتائج الأولية الخاصة بمجالس المحافظات، حيث تم الاعلان من قبل أحد المسئولين أن نسبة المشاركة في الانتخابات قد وصلت لحوالي 41% وحصل على أصوات الناخبين 17 مليون ناخب وعدد المترشحين لصناديق الاقتراع 6.599.668 ناخب.

نتائج انتخابات مجالس المحافظات 2023 تعتبر تلك النتائج هي النتائج الأولية للانتخابات والتي ينتظرها عدد كبير من جماهير ومواطني العراق داخل جميع المحافظات، وكان رئيس مجلس المفوضين قد أعلن أمس أن النتائج تمثل 94.4% من نتائج الانتخابات مجالس المحافظات في العراق وقد حصلت محافظة ذي قار على المركز الأول. نتائج انتخابات مجالس المحافظات ذي قار 73238 صوت تحالف نبني.

دولة القانون 4 مقاعد.

الماكينة 3 مقاعد.

نبني 3 مقاعد.

المهمة 2

قوى الدولة الوطنية 2

قيم 2

اشراقه كانون 1

الأثاث 1 نتائج انتخابات مجالس المحافظات محافظة المثنى دولة القانون 4 مقاعد.

نبني 3 مقاعد.

قوى الدولة الوطنية 2.

جمهور المثنى 2.

إشراقة كانون1. نتائج انتخابات مجلس المحافظات محافظة ميسان دولة القانون 5 مقاعد.

نبني 3 مقاعد.

قوى الدولة الوطنية 2.

أجيال 1.

غيارى العراق 1.

قيم 1.