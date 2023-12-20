بشرى سارة لكل الشباب اللى عايز يتجوز .. حجز شقق بنك الاسكان والتعمير 2023 .. ما هي المستندات والشروط المطلوبة للتقديم احجز الآن 

هناك ارتفاع شديد في اهتمام ورغبة كل المواطنين المصريين للحصول شقق بنك الإسكان والتعمير، وأيضاً معرفة كيفية وطريقة حجز شقق في بنك الإسكان والتعمير لعام 2023 ومعرفة كل التفاصيل الخاصة بالطرح الجديد منه، ويكون هذا الاهتمام منحصر على فئات الشباب التي تبحث عن شقق سكنية بأسعار بسيطة.

كيفية حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2023

بناءاً على ما قامت وزارة الإسكان والتعمير في مصر بالإعلان عنه، فإن معظم الشباب الحالي يهتم بمعرفة طريقة حجز شقق بنك الإسكان والتعمير ٢٠٢٣، وهناك إمكانية للمواطنين بالتقديم لحجز الوحدات السكنية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك التعمير والإسكان، والحجز بأسبقية الحضور.

ميعاد حجز الطرح الجديد من مشروع الإسكان والتعمير

قامت وزارة الإسكان والتعمير الاجتماعي بتقديم عرض جديد يحتوي على 1160 شقة سكنية في مدينة العبور الجديدة وهي في شرق القاهرة ومدينة أسيوط الجديدة في صعيد مصر، ويتم التقديم خلالهم منذ أن تم فتح رابط التقديم في الإعلان التكميلي من يوم الأحد 17 ديسمبر 2023، وسوف يكون مفتوح لمدة شهر حتى يوم الثلاثاء 16 يناير القادم.

ما هي شروط التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023