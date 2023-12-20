بشرى سارة لكل الشباب اللى عايز يتجوز .. حجز شقق بنك الاسكان والتعمير 2023 .. ما هي المستندات والشروط المطلوبة للتقديم احجز الآن
حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2023
هناك ارتفاع شديد في اهتمام ورغبة كل المواطنين المصريين للحصول شقق بنك الإسكان والتعمير، وأيضاً معرفة كيفية وطريقة حجز شقق في بنك الإسكان والتعمير لعام 2023 ومعرفة كل التفاصيل الخاصة بالطرح الجديد منه، ويكون هذا الاهتمام منحصر على فئات الشباب التي تبحث عن شقق سكنية بأسعار بسيطة.
كيفية حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2023
بناءاً على ما قامت وزارة الإسكان والتعمير في مصر بالإعلان عنه، فإن معظم الشباب الحالي يهتم بمعرفة طريقة حجز شقق بنك الإسكان والتعمير ٢٠٢٣، وهناك إمكانية للمواطنين بالتقديم لحجز الوحدات السكنية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك التعمير والإسكان، والحجز بأسبقية الحضور.
ميعاد حجز الطرح الجديد من مشروع الإسكان والتعمير
قامت وزارة الإسكان والتعمير الاجتماعي بتقديم عرض جديد يحتوي على 1160 شقة سكنية في مدينة العبور الجديدة وهي في شرق القاهرة ومدينة أسيوط الجديدة في صعيد مصر، ويتم التقديم خلالهم منذ أن تم فتح رابط التقديم في الإعلان التكميلي من يوم الأحد 17 ديسمبر 2023، وسوف يكون مفتوح لمدة شهر حتى يوم الثلاثاء 16 يناير القادم.
ما هي شروط التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023
- شرط أن يكون المتقدم حامل للجنسية المصرية.
- شرط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عام في بداية الإعلان.
- يجب أن تكون الأسرة غير مقدمة على أكثر من وحدة في نفس الإعلان.
- الشروط والأحكام جزء مهم مثله مثل عقد البيع ومكمل لأحكامه.
- عدم إمكانية المشتري من تغيير النشاط المخصص للوحدة، لأن الوحدات السكنية المعروضه للبيع تخص الاستخدام السكني فقط.
- وفي حالة عدم الإلتزام بتلك التعليمات يتم إتخاذ بعد الإجراءات اللازمة ويتم فسخ العقد بدون إشعار سابق أو إنذار من المحكمة أو حكم قضائي.
- يجب على المتقدم أن يكون قد قرأ واستعلم عن كل الشروط والبيانات والمعلومات الخاصة بالوحدة السكنية ويقوم بالموافقة عليها، وأن تقديم الحجز بعد تسديد مبلغ التأمين يعد كموافقة نهائية على تلك الشروط.