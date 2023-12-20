“بالزيادة الجديدة“ موعد صرف رواتب شهر يناير 2024 يبختك يعم أفرح وزقطط

يتساءل العديد من العاملين والموظفين عن ميعاد صرف رواتب شهر يناير 2024، ولذلك السبب صرحت وزارة المالية أنه سوف يتم صرف المرتبات في 5 أيام من كل شهر، بينما المتأخرات سوف يتم تحديد 3 أيام لها، وذلك وفقا للأيام التي تم تحديدها من قبل الوزارة وتخص جميع الجهات التابعة لها، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

موعد صرف رواتب شهر يناير 2024

وفقًا لما صرحت عنه وزارة المالية أنه سوف يتم تحديد أيام محددة لصرف المرتبات وذلك من أجل تخفيف الأعباء على ماكينات الصرف الآلي والحد من الزحام، بالإضافة إلى ما قاله شريف خيري مدير الحسابات أنه سوف يتم تبكير موعد صرف المتأخرات وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وبناءً على ذلك سوف يتم صرفها بداية من 4 يناير بدلًا من 7 يناير والتي من المقرر أن تستمر لمدة 3 أيام.

بالإضافة إلى أنه سوف يتم صرف مرتبات يناير 2024 في الأيام التالية: 21، 22، 23، 24، 28، بينما المتأخرات سوف يتم صرفها في أيام 4، 8، 9، من نفس الشهر، ومن المقرر صرف مرتبات شهر فبراير في الأيام: 22، 25، 26، 27، 28 بينما المتأخرات سوف يتم صرفها في أيام 8، 11، 12، من نفس الشهر، بينما صرف مرتبات شهر مارس من المقرر صرفها في أيام: 21، 24، 25، 26، 27، المتأخرات سوف يتم صرفها في أيام 7، 10، 11 من نفس الشهر.

الجدير بالذكر أن تلك الأيام قامت بتحديدها وزارة المالية، وسوف يكون السحب متاح في أي وقت بداية من إيداع المرتبات في ماكينات الصرف، كما أن الجهات الإدارية أكدت على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.