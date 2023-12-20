مفيش فوائد أعلى من البنك دا .. إطلاق شهادة البنك العربي الأفريقي بنسبة فائدة 65%

هناك الكثير من البنوك في مصر سواء المصرية أو البنوك الدولية، وكل البنوك تختلف في استراتيجياتها لجذب العملاء، ولكن شهادات الإدخار تعتبر من أهم الوسائل التي تستخدم في هذا الجذب، والبنك الإفريقي قام بالإعلان عن إطلاق شهادة البنك العربي الأفريقي وهي التي تقدم قيمة فائدة عالية بنسبة تصل إلى 65%.

ماهو البنك العربي الأفريقي؟

البنك العربي الأفريقي بنك تجاري مقره في القاهرة، وقد تم تأسيسه في عام 1964، كما أن البنك يعمل بقانون تنظيم التعاون بين البنك المركزي المصري مع هيئة الاستثمار التابعة لحكومة الكويت، ويستمر البنك في تقديم خدماته، وهناك عدة فروع للبنك في دولة الإمارات ودولة لبنان، بالإضافة إلى أنه ينتمي إلى مجموعة من الشركات بما فيهم هي شركة العربي الأفريقي للاستثمار، وشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات.

خصائص شهادات الإدخار من البنك العربي الأفريقي

قام البنك العربي الأفريقي بطرح شهادات جديدة للإدخار والهدف منها جذب العملاء، وذلك لأن نسبة الفائدة لتلك الشهادة يتعدى الـ 65% ولمدة ثلاث سنوات، ومن مميزات هذه الشهادة الآتي:

مدة تلك الشهادة ثلاث سنوات.

تصل قيمة الفائدة إلى نسبة 65%.

يمكن الحصول على فوائد الشهادة بعد انتهاء المدة.

لا يوجد للشهادة حد أقصى للإيداع.

يتم شراء الشهادة بمبلغ قدره 1000جنيه مصري ومضاعفاته، والحد الأدنى لشراء هذه الشهادة هو 5000 جنيه مصري.

كيفية وطريقة الحصول على شهادة 65% من البنك الإفريقي

في حالة أنك تريد الحصول على تلك الشهادة يجب عليك زيارة أحد فروع البنك العربي الأفريقي في محافظة القاهرة وبعد الوصول إلى الفرع قم بتقديم طلب للحصول على شهادة بنسبة فائدة 65%، ويجب عليك تقديم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك، سوف يتم فتح الشهادة بناءاً على المبلغ الذي تريد الاستثمار فيه وبعد مرور الثلاث سنوات يمكنك وقتها الحصول على العائد الذي يقدمه البنك.