الاعادة : مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 141 مترجمة hd علي موقع قصة عشق

هو من اقوي وأشهر المسلسلات التركية والتي حصلت على شعبية كبيرة حيث أنه يجسد قصة تأسيس الدول العثمانية ويحتوي على بعض من الاحداث المثيرة والمشوقة للجمهور مما يجعل الجميع ينتظر العرض ومن خلال مقالنا سنتعرف على مسلسل المؤسس عثمان.

الحلقة 141 من مسلسل المؤسس عثمان

بسبب مت تم عرضه خلال الحلقة السابقة فينتظر الكثير عرض الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان والذي يتم فيه الانتصار على الاعداء وفيه يتم الرغبة في الزواج من قبل غونجا لكن السيدة بالا خاتون لم توافق على هذه الزواج ابدًا ويتم حدوث أحداث تغضب البعض بسبب رفضهم لدخولهم الاسلام.

يقوم عثمان بن ارطغرل في هذه الحلقة بمواجهة الأعداء ويعمل على القيام بتدريب كل شباب القبيلة ويعتبر انه من أفضل المقاتلين ويعمل على شعورهم بروح الفوز على العدو من خلال التحفيز والعمل على استكمال الانتصارات والفتوحات للقيام بتأسيس الدولة العثمانية.

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ما هي أهم القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

تملك بعض من القنوات حقوق لبث بعض من المسلسلات الشهيرة ومنها مسلسل قيامة عثمان ومنها قناة اي تي في التركية والتي تنفرد بنقل المسلسل التركي وتم تخصيص يوم الأربعاء الذي يعرض به المسلسل في الموعد المحدد كما يوجد بعض من المواقع الأخرى اليت تعرض المسلسل وهم موقع ايجي بست وموقع ما سيما وموقع عشق وغيرها وقنوات أيضًا التي حصلت على حقوق عرض مسلسل قيامة عثمان قناة اليرموك الأردنية، قناة الفجر الجزائرية، قناة دعوة الإسلامية.

تردد قناة ATV التركية على النايل سات

تردد القناة: 10796.

الاستقطاب: أفقي .

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات