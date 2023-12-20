اسماء الوجبة الاخيرة للمشمولين في الرعاية الاجتماعية.. عرض كشوفات الوجبة الجديدة في العراق

كثرت الأسئلة حول مواقع البحث الإلكتروني عن رابط استخراج أسماء المشمولين من قبل الرعاية الاجتماعية بدولة العراق بالوجبة الأخيرة من خلال منصة مظلتي سنتعرف علي عدة خطوات يجب إجراؤها من خلال هذا الرابط حيث تقدم الرعاية الاجتماعية المعونات والمساعدات للمواطنين الأكثر احتياجا والأكثر فقرا من أجل حياة كريمة بكل مواطن،علي الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة إلا أنها شديدة الحرص علي تقديم المساعدة لمواطنيها من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم رابط الاستعلام عنا سماء المشمولين من الرعاية الاجتماعية تابعونا.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يرجي الدخول إلي منصة مظلتي الإلكترونية.

قم بالضغط علي خانة الخدمات الرعاية الاجتماعية.

ثم حدد الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

أدخل جميع البيانات المطلوبة كما موضح أمامك في الخانات الخاصة بها.

علي الفور سوف يظهر أمامك الاسم الذي تريد البحث عنه.

انقر علي خانة التحميل، ذلك لتحميل الكشوفات أسماء المواطنين الذين شملتهم الرعاية الاجتماعية بدولة العراق في الوجبة الأخيرة.

تعرف علي شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق